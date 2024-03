Transportes levanta más de cien infracciones por alteración a la tarifa

En las últimas 48 horas se levantaron más de cien infracciones por la alteración de la tarifa del pasaje en este periodo de vacaciones de Semana Santa, que concluirá este 5 de abril.

El titular de la dirección General de Transportes y Vialidad del Estado, Arturo Salinas Sandoval, explicó que a partir de este viernes los operativos se reforzaron para evitar abusos por parte de los trabajadores del volante de las unidades del transporte público.

Lee también: Fiscalía investiga agresión a transportistas en Acapulco

Aseguró que estas acciones permitieron sorprender a algunos conductores de taxis colectivos amarillos y camionetas urvans, así como taxis azules, cobrando más de lo que marca la tarifa oficial del pasaje y se procedió a infraccionarlos.

Operativo de Transportes en Acapulco, Guerrero. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Aceptó que hubo casos en los que no pudieron actuar en contra de los trabajadores del volante que insisten en cobrar lo que quieren, debido a qué no se les denuncia y así no es posible poner fin a estas prácticas que lesionan el bolsillo de la población.

El funcionario estatal, Salinas Sandoval, por otra parte, aseguró que de los 30 mil unidades que integran el parque vehícular del transporte público, el 90 por ciento está cubriendo sus rutas.

Rechazó que en este periodo de vacaciones de Semana Santa se haya dado problemas por la falta de transporte, "todos están circulando y atendiendo la demanda de los miles de turistas que disfrutan del puerto de Acapulco".

Dijo que continúan los operativos de seguridad a cargo de la Guardia Nacional y Policías Estatales, pero también se cuenta con el apoyo del personal de las fuerzas armadas en la vigilancia de las rutas con mayor problemática por la inseguridad.