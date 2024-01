Trabajadores toman la Delegación de la SEG en Costa Grande

Un grupo de trabajadores de la Educación mantienen tomadas las instalaciones de la delegación regional de la Costa Grande de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de Tecpan de Galeana, para exigir se resuelva su pliego de demandas.

Este lunes un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), llegaron a las oficinas y como medida de presión las cerraron.

Dentro de sus demandas exigen que se nombre a un supervisor de su zona, que les den las claves que están solicitando y que se cubran algunos adeudos que les deben.

Son más de 15 días que han estado protestando en la delegación regional de la Costa Grande, pero se han negado atenderlos y por eso este lunes radicalizaron sus protestas.

Los inconformes, quienes aseguran que no tienen líder, advirtieron que no piensan moverse hasta que sean resueltas sus demandas que no les han dado cumplimiento funcionarios de la SEG.

Cabe señalar que con la toma de las instalaciones de la delegación regional de la SEG, se deja de atender al personal docente que requiere de hacer un trámite, además de dejar sin clases a un sector de los alumnos del sistema básico de Tecpan de Galeana.