Alcaldesa de Chilpancingo respalda a la nueva dirigencia de Morena

A pesar de que su grupo político no logró tener espacios importantes dentro de la dirigencia del partido Morena, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, calificó como “una nueva sangre política” a la nueva dirección que se designó en el partido.

Norma Otilia junto al presidente de la junta coordinación política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, la alcaldesa de Acapulco y otros actores políticos, formaron una especie de corriente que buscaba tener posición política al interior de la dirigencia de Morena pero sus aspiraciones no fructificaron y las posiciones importantes quedaron en manos del grupo que encabeza Félix Salgado.

Consultada sobre la elección de Jacinto González Varona como presidente estatal de Morena, la primer edil ratificó que como consejera no obtuvo ningún espacio dentro de las carteras.

Pero consideró la elección como un evento sin contratiempos “Hubo mucha civilidad, mucha sinergia y sobre todo se prevaleció la unidad, son retos grandes los que tienen lo que hoy encabezan el partido”

La persona que como grupo recién formado impulsaron fue a Galdino Nava, sin embargo esta persona no se propuso al cargo, solicitó ser considerado en la cartera de prensa, pero perdió en la votación.

A pesar de ello Norma Otilia Hernández señaló que en su calidad de consejera acompañará a esta dirigencia para que continúe construyendo las cuarta transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa sobre qué es lo que se avecina para su partido, destacó que a pesar de la juventud de sus compañeros deben trabajar con sinergias “Viene una nueva restructuración , viene una nueva sangre política, con nuevas ideas, pero también convencidos que se tienen que trabajar con sinergias”.

Por último agregó que hoy la dirigencia tiene que hacer un trabajo intenso para generar la unidad “Cicatrizar a todos lo que no llegaron a obtener una cartera dentro del comité, para que se sumen a la unidad del partido”, y aunque no lo dijo de manera tendrán que buscarla porque ella es del grupo que no lograron espacios.