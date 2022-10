Síndica procuradora, ideal para asumir presidencia de San Miguel Totolapan: PRD

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, confirmó que la sindica procuradora, Elena Barragán Urióstegui, sería firme candidata para que asuma la presidencia municipal del municipio de San Miguel Totolapan y suplir al alcalde Conrado Mendoza Almeda, quien fuera acribillado junto a 19 personas más la semana pasada.

El dirigente del partido del sol azteca refirió que están a la espera de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los convoque a una mesa de trabajo para proponer a quien sustituya a Conrado Mendoza, toda vez que en un periodo de 30 días tendrá que presentar una terna para suplir las ausencias.

Indicó que si bien es cierto que en cumplimiento a lo que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, la síndica Elena Barragán asume la función de presidenta municipal de San Miguel Totolapan, pero sin que se exceda un periodo de 30 días, por lo que debe de presentarse una terna y que, en su caso, estarían pidiendo que el que sea ungido alcalde, milite en el PRD.

El dirigente del perredismo guerrerense, Catalán Bastida, descartó que José Alberto Nava Palacios, quien fuera suplente del presidente municipal, Conrado Mendoza, sea quien asuma la administración municipal, toda vez que renunció a su derecho, mismo que todavía está en tratamiento médico, al resultar herido durante la masacre del pasado 5 de octubre.

Por otra parte, mantuvo su exigencia de justicia para las víctimas y reprochó que a dos semanas de estos hechos no haya todavía detenidos y tampoco información sobre los avances en las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía General del Estado.

En ese tenor, refirió que no está de acuerdo que se acuse al alcalde, Conrado Mendoza y a su padre Juan, cuando no han presentado pruebas para sustentar tal acusación, por lo que se pronunció porque se actúe apagado a derecho y no quede impune esta masacre.