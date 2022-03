Sin placas ni permiso circulan patrullas de Tránsito en Chilpancingo

A pesar de ser la subsecretaría de Transito del municipio de Chilpancingo es la instancia dedicada a cuidar que los vehículos que circulen en calles y avenidas del municipio lo hagan cumpliendo con todas las disposiciones legales y respetando las normas viales, las patrullas y agentes de esta institución violan de manera sistemática la legalidad ya que salen a las calles sin placas, sin permiso para circular y sin tarjeta de circulación, con esto evidentemente facilita a que grupos delincuenciales puedan clonar patrullas como ya ha ocurrido en el pasado.

Para tratar de solventar la falta de documentos, necesarios para la circulación, el municipio de Chilpancingo imprimió hojas en las que solicita a las autoridades estatales y federales la tolerancia para que sus vehículos circulen sin placas por un periodo de 30 días, mismo que en la patrulla que fotografiamos este día ya se encuentra vencido.

La falta de placas en un vehículo dedicada a labores de seguridad pública además de representar violaciones a reglamentos viales, también desacata la Norma oficial mexicana “NOM-001-SCT-2-2016” en la que se establecen las características, que deben tener las placas de las patrullas, también se asignan las series de letras y números que se pueden utilizar en cada una de las entidades federativas.

En la norma se establece que “Para vehículos de corporaciones policiacas y de vigilancia debe tener Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres y guiones”, además establece exactamente la tipografía y el tamaño que debe tener cada uno de los caracteres, separaciones y guiones, obvio para tener estas placas el vehículo debe estar registrado ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y estar al corriente en sus pagos de derechos de tenencia vehicular y refrendos correspondientes.

Los vehículos del municipio de Chilpancingo no cumplen con las características para tener certificaciones como patrullas y por ello no pueden tener placas y aún en la ilegalidad salen a la calle a imponer multar a quienes como ellos no respetan la ley.

En el caso particular nos referiremos a la patrulla marcada con el número 017 que corresponde a un vehículo tipo Tsuru modelo 2006 al que le colocaron el documento de circulación sin placas el día 20 de enero, mismo que se encuentra firmado y sellado por el subsecretario de tránsito Sergio del Moral Benítez.

Algunas patrullas portan este documento. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

En los últimos años el gobierno estatal y los municipios han tenido diferencias por la emisión de permisos para circular sin placas pues el estado ha tratado de imponer un formato único que permita una regulación a los documentos que se extienden ya que en otros estados del país se tiene oficinas de gestoría vehicular que tramitan estos permisos desde los municipios sin ninguna regulación.

El tema incluso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde los municipios reclaman sus derechos constitucionales.

Fáciles de clonar

En febrero del 2018 una patrulla de la policía municipal de Chilpancingo fue localizada tras ser atacaba a balazos cerca del crucero de Chichihualco, la autoridad reveló que esta unidad no pertenecía a la corporación, a pesar de que estaba rotulada idéntica a las oficiales, esta unidad se relacionó con la desaparición de unos jóvenes en la capital.

La falta de placas y documentos oficiales en los vehículos es sin duda un aliciente para quienes se dedican a la delincuencia para clonar patrullas pues fácilmente se pueden rotular y más aún si se trata de vehículos viejos, similares a los que circulan como taxis del servicio público.

Por su fuera poco el transitar sin placas loa agentes de tránsito recurrentemente son vistos en sus patrullas utilizando el teléfono celular, algo que está prohibido en los reglamentos viales.