Sequía, la que mayor impacta a la economía: Banco de México

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jesús Carranza advirtió que el cambio climático puede impactar a las carteras de crédito y en los últimos 23 años el costo por desastres naturales en México alcanzó un total de 642 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4 veces toda la cartera de crédito a Mi Pymes que se tiene con la banca.

Comentó que los desastres identificados por el Banco de México que impactan de manera directa al sector económico son la sequía porque afecta las producciones y el pago de créditos.

Además el deterioro de la cartera por el calor extremo y la exposición de crédito por ciclones tropicales afecta el pago y la demanda del crédito.

Por otra parte, el líder de los banqueros mencionó que el crédito ha venido creciendo durante los últimos 20 años a doble dígito por encima del 10 por ciento anual en promedio.

Dijo que en los últimos cinco años se amplió la cobertura de la banca en 283 municipios adicionales de los cuales el 87 por ciento se encuentra en estado con una cobertura muy difícil.

También dio a conocer que la banca por internet creció de 48 a 79 millones de usuarios del 2018 a la fecha, mientras que la banca móvil creció de 28 a 84 millones de usuarios en estos cinco años y medio del gobierno federal y creció un 200 por ciento.

Jesús Carranza, reveló que la banca mexicana atiende al 25 por ciento de las pequeñas empresas formales del país, que equivale a 800 mil.

Mientras que más de tres millones de empresas son informales, por lo que urgió a trabajar en educación financiera y en formalizar dichas empresas.

Entre los retos para el sector al citar datos del INEGI, dijo que el 66 por ciento de la población adulta no lleva registro de sus ingresos, el 65 por ciento prefiere gastar su dinero que ahorrar para el futuro, 52 por ciento no pudo cubrir sus gastos mensuales el último año y el 31 por ciento no considera su capacidad de pago antes de hacer una compra.