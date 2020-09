Segundo informe de AMLO lejos de la realidad de México: PAN

En el Partido Acción Nacional (PAN) piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se deje del circo y de empecinarse en escudarse de los errores del pasado, para justificar los pobres resultados que ha dado su gobierno a los problemas del presente.

En conferencia de prensa, el dirigente del PAN en Acapulco, Jorge Elías Catalán Ávila, fijo su postura en torno al segundo informe que rindió el titular del ejecutivo federal, que careció de resultados, principalmente en materia de salud, con el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus que ya rebaso los 60 mil fallecidos. Estado Dirigentes de partidos políticos, reprochan inconsistencias en segundo informe de gobieno de la República

El compromiso de restablecer la paz en el país, fue solo un discurso que dio para ganar popularidad, pero que en los hechos ha sido un rotundo fracaso, porque hay otros datos, que demuestran que su estrategia de abrazos y no balazos, no funcionó y siguen en aumento los homicidios dolosos.

El dirigente del blanquiazul, Catalán Ávila, desde su particular punto de vista, aseguró que estos dos años de gobierno no se hizo nada para resolver los grandes problemas que aquejan a los mexicanos, no existe bienestar social, porque el crecimiento económico fue de cero, y, por tanto, el informe presidencial fue de regresión.

No se informó con claridad el estado que guarda la administración pública del gobierno federal, lo único que hizo el mandatario fue una rendición de cuentas mediática, mesiánica, donde exalta únicamente la figura del presidente de la República.

La eficiencia de la administración federal se fincó en los tres megaproyectos que ejecuta, el tren maya, el aeropuerto de Santa Lucia y la refinería de Dos Bocas, pero se olvidó los grandes problemas que lacera el bienestar de miles de familias que luchan por sobrevivir en esta crisis provocada por la pandemia que todavía no termina y que sigue cobrando vidas.