Se hunde reparación carretera en San Jeronimito

A menos de un año de su reconstrucción tras la devastación del huracán "Rick", los trabajos de reparación del puente de San Jeronimito, municipio de Petatlán ya presentan afectaciones, lo que deja en evidencia que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no hizo bien la obra o utilizó materiales de mala calidad.

Transportistas y conductores particulares señalaron que desde hace varios días se formaron hundimientos, sobre todo en el carril que conduce en dirección de Petatlán hacia Zihuatanejo, se dijeron sorprendidos porque la obra lleva apenas unos meses rehabilitada y no aguantó.

Lea también: Ni un mes duró pavimentada la calle Cinco de Mayo

Estos trabajos se concluyeron en los primeros meses del año 2022, fueron colocadas unas rejas abajo del acceso al puente vehicular para que el agua fluya y no corte la carpeta asfáltica, pero justo en este punto la tierra no está bien compactada, con el simple hecho de pisar se hunde ligeramente.

Habitantes de San Jerónimo piden que se revise nuevamente la carretera. /Foto: Isaac Castillo | El Sol de Acapulco.

Los automovilistas consideraron que en cualquier momento se va a formar un socavón y esto los pondrá en riesgo, llamaron al gobierno federal y al estado, a que reconsideren la obra y lo hagan de mejor manera, porque no es posible que todo el dinero que se invirtió, prácticamente se haya tirado a la basura.

Este tramo reparado fue de los pocos que atendió la dependencia federal, porque a lo largo de la región no subsanó los daños; sin embargo no sirve de nada, tomando en cuenta que no lo hicieron bien.