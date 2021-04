Se desperdician miles de litros de agua en Omiltemi

En medio de la crisis por falta de agua en la capital, una mujer exhibió en redes sociales una enorme fuga en el sistema de Omiltemi, donde se derraman millones de litros del vital líquido diariamente, al grado de formarse una pequeña cascada.

En el video que se distribuye en cuentas de Facebook y WhatsApp, se muestra a la mujer metiendo su mano al agua completamente cristalina que sale de una rocas, luego indicó: “esta hermosa fuente no es natural es producto de una válvula del sistema de Omiltemi que está dañada y por eso se tira toda esta agua”. Local Urgen servicios colonos del Infonavit Alta Progreso

Lamentó que en Chilpancingo todos los días se tengan bloqueos y manifestaciones por falta de agua entubada y mientras por negligencia de la Capach en el sistema de Omiltemi se tiran millones de litros.

Aseguró que el agua se desperdicia de manera permanente, día y noche se encuentra tirándose y formando la hermosa fuente que parece natural por brotar de entre unas piedras pero en realidad se trata de una fuga.

La mujer quien no da su nombre hace un llamado al alcalde Antonio Gaspar y al director de Capach para que acudan a revisar la fuga y repararla, “si hay agua y nosotros la necesitamos, y no se vale que nos digan que no hay agua porque aquí se está tirando”.

El video se presume que fue grabado cerca de la comunidad de Amojileca pro donde pasa el sistema de agua de Omiltemi por el que el agua casi en su totalidad fluye por gravedad sólo en la temporada de peor estiaje es necesario usar un bombeo en la planta conocida como El Retaje para subirla hasta Omiltemi y de ahí baje pro gravedad a la ciudad.