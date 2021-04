Fuga de agua potable afecta a miles de familias en la zona poniente

Miles de litros de agua potable se desperdician desde hace varios días por una fuga en una línea de distribución sobre la carretera Calzada Pie de la Cuesta a la altura del punto conocido como el Derrumbe.

De acuerdo a declaraciones de vecinos del lugar, la fuga de agua tiene más de un mes y a pesar de los reportes que se han realizado, personal de la CAPAMA, no ha acudido al lugar para reparar la tubería.

Cabe recordar que en dos ocasiones en menos de un mes, vecinos de varias colonias de la parte alta de la Jardín, han realizado el bloqueo de la carretera para exigir el suministro del vital líquido en sus casas, mientras tanto son miles de litros los que de desperdician por la fuga.

Exigieron a la CAPAMA, la reparación inmediata de la tubería, debido a que esto está evitando que el agua llegué a las casas y negocios que de ubican cerca del lugar donde está la fuga.

"Es mucha agua la que se está desperdiciando por la fuga que hay, y esto es muy lamentable porque hay miles de familias que no tienen agua en sus casas en estos momentos de la pandemia, y a las autoridades no les importa porque no responden a las quejas que se hacen", expresó Marta Delia González vecina del lugar.

Dijo que han hecho muchas llamadas a la CAPAMA para reportar la fuga de agua potable y no han respondido, por lo que se sigue con el escurrimiento.