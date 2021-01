Se ampliará el programa Sembrando Vida, asegura AMLO

Tras expresar que Guerrero merece una atención especial, porque es de los más abandonados, con más pobreza, con más marginación. “Me duele decirlo, es de los estados con más desnutrición, por no usar la palabra hambre”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ampliará el programa “Sembrando Vida”, para beneficiar a más productores del campo guerrerense.

Acompañado del gobernador Héctor Astudillo Flores, el titular del ejecutivo federal refirió en su mensaje que dirigió en su visita al municipio de Petatlán, que, este es un programa excepcional, extraordinario, porque tiene un efecto multiplicador: se apoya al campo, se cultiva la tierra, se siembra, en especial árboles frutales, maderables, se protege el medio ambiente y se generan empleos. ¿Qué más se puede pedir de un programa? Estado Guerrero podría retroceder a Semáforo Rojo a partir de febrero, advierte la SSA federal

“Y también, como lo mencionó el ciudadano gobernador, ¿por qué sembrar la marihuana, la amapola?, si se puede sembrar el maíz, el frijol, si podemos sembrar árboles frutales, árboles maderables ahora que se tiene este apoyo. En el caso de Guerrero, son 50 mil hectáreas que se están trabajando y hay 20 mil sembradores. Pero este estado merece todo nuestro apoyo por muchas razones”, precisó el mandatario.

Cito dos ejemplos. Primero, porque no se podría saber ni escribir la historia de México sin la participación de los guerrerenses en las luchas de transformación. Los guerrerenses estuvieron siempre en la vanguardia, adelante en todos los movimientos de transformación nacional.

El presidente, López Obrador, por eso, señaló que, si hace falta ampliar el programa de Sembrando Vida en Guerrero, hay condiciones, “Ofrezco que podemos ampliarlo para que esos ejidos El Balcón, colindante con Técpan y Juchitlán, a los que hace referencia el ciudadano gobernador, ese mirador en la sierra, pueda tener la posibilidad de contar con este programa, que se aplique en todas las regiones de Guerrero.

Porque indicó que hay también otra circunstancia que es importante tener presente. Ahora desgraciadamente ya hay un giro, ya no se consume tanto o no se demanda tanto de la marihuana y de la amapola, ahora están siendo utilizadas más drogas sintéticas, que son de lo más nocivo que puede haber, esa materia prima, el fentanilo que se utiliza en laboratorios para crear esa droga, se trae de Asia.

Nosotros tenemos que tener eso presente, que hay muchos que, por la necesidad, porque no tuvieron opciones, alternativas, se dedicaban al cultivo de la marihuana, de la amapola. Hay que buscar opciones, que el campesino, el productor, repito, siembre para producir alimentos, para producir vida, que no se vea obligado a la siembra de enervantes, droga. Por eso, repito, aquí en Guerrero no hay límite, para decirlo con más claridad, en cuanto a la aplicación del programa Sembrando Vida, puntualizó el titular del gobierno federal.

Y, repito, hago el llamado a los sembradores para aprovechar la oportunidad que se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya nosotros vamos a ver de dónde ampliamos el presupuesto, siempre hay, siempre y cuando no se permita la corrupción, apuntó el presidente de la República.