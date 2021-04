Se acaban vacunas en los 5 módulos de Acapulco

Adultos mayores reportaron que se terminaron muy temprano las vacunas en los cinco módulos de aplicación en Acapulco donde se estaban poniendo las segundas dosis del biológico Sinovac y Pfizer desde el lunes pasado.

Los ciudadanos aseguraron que, los servidores de la nación les informaron que, para este miércoles fueron muy pocas vacunas las que se aplicaron, por ello se terminaron en el Tecnológico de Acapulco, Unidad Deportiva de La Progreso, Centro Internacional Acapulco, Fórum del Mundo Imperial y Unidad Deportiva Jorge Campos de Ciudad Renacimiento Local Se agotan vacunas en la Unidad Deportiva Acapulco

Señalaron que, en el Tecnológico solo se aplicaron 400 vacunas Sinovac, mientras que, en el CIA fueron mil y 800 en la Unidad Deportiva, las cuales se habían terminado después de las 11 de la mañana y aún permanecían adultos formados.

"Ahorita nos dicen que ya se terminaron las vacunas, que estemos atentos a las próximas fechas para venir a vacunarnos, que aplicaron todas las que se tenían y ya no habría más en lo que resta de esta semana", denunció, Santiago López de Icacos.

Cabe mencionar que, hoy se estaban aplicando las segundas dosis a los adultos mayores cuyo apellido paterno comenzara con la letra C, pero después de las once de la mañana el biológico se terminó y varios se quedaron esperando en las filas hasta que les informaron de manera oficial que se ya no había vacunas.

“Desafortunadamente se acabaron las vacunas que teníamos disponibles y nos comentan que no hay en ninguno de los módulos porque no llegaron las que estábamos esperando, por ello les informamos que, se estarán abriendo nuevas fechas para la aplicación ya que se trata de un asunto ajeno a nosotros”, dijo uno de los servidores de la nación en el CIA.