Relegan a artesanos en la Feria de Chilpancingo

Artesanos de Chilpancingo denunciaron que fueron excluidos de participar en la feria de Chilpancingo, Navidad y Año Nuevo y sólo luego de discutir con el presidente del patronato y amenazar con manifestaciones, es que se asignaron espacios sólo para tres expositores, que se colocaron en sitios de poca afluencia de visitantes.

Yei Betrán, una pintora y escultora de artesanías, indicó que en las últimas dos décadas ha participado en todas las ediciones de la feria, mostrando a través de sus artesanías la cultura de Chilpancingo, ella junto a su esposo venden botellas decoradas con motivos de la danza de los Tlacololeros, tazas de cerámica, máscaras, chirriones, alcancías, y muchos otros productos elaborados y pintados a mano.

Agregó que no permitir que los artesanos se instalen en esta festividad resulta ser un caso de discriminación, de vulneración de sus derechos humanos y una determinación absurda de las autoridades.

"Nosotros somos artesanos de verdad, no somos revendedores de artesanía, todo se hace en la casa y es un detalle personalizado que quienes nos visitan se llevan para recordar la feria".

La artesana relató que cuando faltaban unos días para iniciar la feria el presidente del patronato, Christian Valadez, les dijo que no había lugares donde instalarlos y que este año no habría artesanos, éllos se inconformaron y le expresaron que durante muchos años han estado en la feria y que justamente es algo de lo que le da identidad a esta celebración que no se trata de una feria comercial, sino una fiesta popular.

"Es inconcebible una feria de Chilpancingo sin artesanos, a pesar de ello se mantuvo en su postura de que no se permitiría la instalación de este sector", finalmente se logró hacer entrar en razón al funcionario e instruyó que se les buscará un espacio sólo para tres de los artesanos.

"Lamentablemente nos dispersaron en la feria, no se dejó un espacio propio para los artesanos, ya que tenerlo ubicado es una forma de hacer que se vea bonito y que los visitantes encuentren algo que les guste para llevarse de recuerdo de esta que es la fiesta más importante de Guerrero y una de las más importantes del país.

Yei Beltrán, señaló que el espacio es muy reducido, es una zona muy complicada donde casi ni se puede atender, pero no podemos dejar de estar aquí ofreciendo un recuerdo con la esencia de la fiesta de Chilpancingo.