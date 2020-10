Reconoce PAN estrategia para mitigar efectos de la pandemia Covid-19

En el marco del Quinto Informe de Gobierno que rindió el gobernador Héctor Astudillo Flores ante el pleno del Congreso de Guerrero, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe González Suástegui, expresó su reconocimiento por la estrategia que se tomó para atender la pandemia por el Covid-19, pero también demandó reforzar acciones para frenar los hechos de violencia.

En su intervención en este acto de rendición de cuentas que realizó el titular del ejecutivo del estado, la legisladora del blanquiazul admitió que gobernar Guerrero ha sido una tarea compleja y la pandemia del Coronavirus vino a reflejar la fragilidad de las instituciones, quedando la población desprotegida, a consecuencia que el manejo de la plaga desde el gobierno federal, se impuso una estrategia equivocada que arrastro a este estado suriano. Estado Crítica López Sugía falta de apoyo a ciudadanos que perdieron su empleo

Sin embargo, reconoció que la tarea realizada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y del personal médico que está en la primera línea de gobierno, supieron actuar para atender el tema de los contagios, por eso indicó que coincide con la cita que hace el mandatario estatal en una parte de su informe que nos encontramos en unos momentos de crisis mayor.

La diputada del PAN, González Suástegui, refirió que la crisis sanitaria nos afecta a todos por igual en lo económico y en lo que tiene que ver con la generación de empleos, cuando ya no existen programas de apoyo, como el Prospera, instancias infantiles, entre otros ya no operan, lo que ha puesto en situación de vulnerabilidad a quienes viven al día y trabajan en la informalidad, que no han tenido de otra salir a ganarse el sustento.

Pero también, hizo un llamado a que se redoblen esfuerzos para atender el problema de la inseguridad, en donde todavía siguen los hechos de violencia, como ejemplo cito que de los 106 secuestros que se cometieron en el país, en Guerrero ocurrieron 30, en delitos contra las mujeres también siguen en aumento, pues en la tabla de feminicidios se ubica en el lugar 11.

Por lo que exhorto a que, en el último año de gobierno, se transite por la paz, que sea un buen cierre y que sea un buen año para los guerrerenses.