Reciben protectores entre 5 y 6 reportes diario de maltrato a perros

Registros que han elaborado miembros de grupos de protectores de los animales establecen que en Chilpancingo diariamente se registran entre 5 y 6 reportes de maltrato de perros que son abandonados en las calles o que nacieron en situación de calle, por ello conminaron a las autoridades y a la sociedad en general a que en el marco del día internacional del Perro que se conmemoró este miércoles se promuevan acciones de bienestar para estos animales que se han catalogado como el mejor amigo del hombre.

Gabriela Zavala, quien opera un refugio canino en Chilpancingo, indicó que este miércoles se conmemoró el día internacional del perro sin embargo de parte de las autoridades no hubo una mención una actividad que atienda el fuerte problema que se tiene con los perros en situación de calle.

Indicó que como organización muy recurrentemente reciben llamados de auxilio para atender hembras que dan a luz siete u ocho cachorros en la calle y ello se convierte en un severo problema y se les buscan hogares adoptivos pero es muy difícil encontrar quien se haga responsable.

Mencionó que en su caso, desde la sociedad civil, han lanzado una campaña permanente de esterilizaciones para perros y gatos, en las que sólo se cobra una pequeña cuota de recuperación para solventar parte de los gastos.

JORNADA MENSUAL

La activista indicó que un fin de semana de cada mes se instalan en el parque de San Mateo y realizan las esterilizaciones con apoyo del doctor Gabriel Barral, este medico radicado en puebla viene a Chilpancingo y practica todas las esterilizaciones que el tiempo le permita, y se pide una cuota de recuperación de 250 pesos y el responsable del animal tiene que adquirir el antibiótico para el tratamiento de cinco días posteriores a la intervención”.

Fuera de esas fechas la fundación ofrece el servicio de esterilización con otros médicos y para ello se realiza previa cita en el número 7471117304, en este caso la cuota de recuperación asciende a 450 pesos, debido a que se utilizan instalaciones y otros equipos d ellos propios veterinarios.

ENVENENAMIENTOS

La mujer lamentó que en Chilpancingo se hayan presentado casos tan aberrantes como el envenenamiento masivo de perros, en una colonia al poniente de la ciudad, donde asesinaron animales que estaban esterilizados, vacunados y desparacitados, que fueron ayudados en una campaña pero que no hubo posibilidad de mantenerlos en un refugio pro eso se regresaron a su lugar donde habitaban y los vecinos los envenenaron.

Indicó que tristemente no hay posibilidad e que las autoridades actúen porque no hay forma de determinar quien lo hizo ya que no lo hacen en el día, actúan como los criminales que son en la oscuridad.