Provocación, sanciones por no presentar declaración: CETEG

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), calificó como una provocación las declaraciones del secretario de Contraloría y Transparencia gubernamental, Eduardo Loria Casanova en el que se advierten sanciones para 15 mil trabajadores de la SEG que no presentó su declaración patrimonial.

Mediante un comunicado que difundieron en sus redes sociales la Ceteg establece que los maestros que no presentaron su declaración patrimonial y de interés lo hicieron haciendo uso de su legítimo derecho de resistencia ante una ley poco clara y represiva.

Además aseguraron que el tema de la negativa a presentar esta declaración patrimonial fue abordada en las reuniones de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y se llegó a un acuerdo de que se trabajaría de manera conjunta en un documento que amparo a los trabajadores que no la presentara, pero funcionarios como Eduardo Loria lo que buscan es desestabilizar la relación de la Ceteg con el gobierno estatal y con ello hacer que se responda con acciones de protesta.

La comisión Política que encabeza Héctor Torres Solano, demandó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que estableciera una fecha y hora para que pudieran tener una reunión y se le de seguimiento a los acuerdos que se pactaron en las mesas de trabajo.

Desmanes de la CETEG en el Congreso. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Exponga que no se permitirá que se siga amedrentando a los trabajadores de la educación, "hemos sido tolerantes y abiertos al diálogo para resolver las demandas que aquejan al gremio magisterial, por eso hacemos el llamado a la gobernadora a que evalúe el actuar de sus funcionarios ".

El secretario de Contraloría anunció que se sancionará a más de 15 mil trabajadores de Educación y ocho mil de salud, que no entregaron declaración patrimonial, que es una obligación establecida para todos los servidores públicos, sin embargo los empleados se han opuesto asegurando que ellos no son servidores públicos sino trabajadores, y ello se muestra en que la relación laboral las regula el artículo 115 constitucional y no el 108, por eso muchos incluso han promovido amparos ante jueces federales.