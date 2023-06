Protestan comerciantes contra tianguis en el Zócalo de Chilpancingo

Comerciantes del centro de la ciudad se manifestaron en el interior del ayuntamiento de Chilpancingo para demandar a la administración municipal que se cancele la instalación de tianguis en la plancha del zócalo porque están asfixiando al comercio local.

Los manifestantes establecieron que se trata de una competencia desleal porque ellos sólo pagan una cuota al municipio y con eso se instala en pleno zócalo donde acaparan a la mayoría de los posibles clientes y los locales donde se paga rentas, licencias de funcionamiento recibos de agua, luz, empleados y muchas cosas más ya no tienen ventas.

Explicaron que recientemente supieron que se autorizó un tianguis que viene de la Ciudad de México y se quedará desde el 20 de junio al 15 de julio, es decir casi un mes instalados en este sitio, asfixiando al comercio local.

El tema es grave porque los comerciantes que sobrevivieron a la pandemia han estado luchando por tener una recuperación y por estos tianguis no la pueden lograr, por ejemplo expusieron que cuando fue el regreso a clases y pensaron que las papelerías y los negocios de uniformes podrían tener una recuperación, se instala el tianguis de regreso a clases y con ello les boicotea sus ventas.

Resaltaron que en Chilpancingo hay comerciantes para todo tipo de productos, y los capitalinos son personas nobles que van a buscar lo que requieran pero si se los ponen en la explanada del zócalo pues ahí se quedan.

“El zócalo es un área de repos, de tranquilidad, que no debe estar invadido de comerciantes porque si ese fuera su finalidad le habrían construido locales cuando se construyó.

Otro tema en el que manifestaron no estar de acuerdo es en que se construyan espacios comerciales dentro de los parques que se están remodelando.

Los comerciantes fueron atendidos por Oscar Alarcón, quien funge como secretario particular de la alcaldesa y éste les informó que el tianguis que supuestamente estará un mes no se tiene programado en las bitácoras, también ofreció instalar una mesa de trabajo para analizar todo el tema de los tianguis y que ya no se siga dañando al comercio local.