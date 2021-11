Propone Sectur crear oficina de reacción

Ante el incidente de violencia que se registró en la zona turística, donde un integrante de la delegación de Costa de Marfil, resultó herido, el Secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas propuso la creación de una oficina de reacción para atender cualquier eventualidad que ponga en riesgo al turista y ciudadanos y participen autoridades de los tres niveles de gobierno.

En entrevista, dijo que cualquier hecho de violencia que se registre en Acapulco afecta, independientemente del origen de la persona que salga lesionada, aunque aún no se sabe el indicador de cuánto logre afectará como en el caso de Cancún donde la mayoría del visitante que arriba es extranjero y el reciente incidente que se suscitó en un hotel si les pegó en este sector.

Sin embargo, Santos Ramírez dijo que están preocupados y ocupados en atender la situación de prevención y evitar que un turista salga lesionado, “porque nosotros lo que queremos es que no sé ese tipo de incidentes de violencia”.

“Estamos preocupados y es un hecho que debemos trabajar con diferentes dependencias de gobierno”.

Dijo que la Secretaría de Turismo envió al procurador del Turista para que se le brindara todo el apoyo al turista lesionado, pero la secretaría de turismo municipal reaccionó muy rápido y pidieron darle las facilidades de atención debidas a la persona.

"Debemos actuar en conjunto para evitar este tipo de actos, todas nuestras acciones deben aportar la prevención y no la reacción y estamos buscando la forma de que esté tipo de acciones no sucedan".

El secretario de turismo de Guerrero Santos Ramírez, aseguró que no hubo cancelaciones en reservaciones de hotel, ante la proximidad del puente del 20 de noviembre, donde se tiene un pronóstico de alcanzar una ocupación hotelera de al menos 60 o 70 por ciento.

"No hubo cancelaciones y recordemos que en el tema de Acapulco la mayoría de los turistas son de tipo nacional en un 98% y no tenemos por ahora este tipo de cancelaciones a pesar de qué se acerca el puente y no hay reporte de cancelaciones", insistió.

Dijo que desde el puente pasado se ha tenido una ocupación en ascenso y desde que la semaforización entró en verde, después del mega puente del 20 de noviembre, la ocupación hotelera hasta el mes de diciembre irá en crecimiento.