Por violencia cerró 40% de negocios en Chilpancingo

La jornada de violencia en Chilpancingo a causa de los presuntos pactos contraídos entre la delincuencia organizada y la autoridad municipal, ha generado el cierre del 40 por ciento de los negocios, pero también la escasez del trasporte público y hasta la cancelación de clausuras escolares.

El presidente de la Canaco en Chilpancingo, Pioquinto Damian Huato, dijo que la gente está sufriendo las consecuencias y muchos negocios amanecieron cerrados que los que normalmente abren y las calles lucen desérticas.

Lea también: Incendian taxis de Chilpancingo en Tixtla y asesinan a un hombre

Dijo que la autoridad está rebasada y ahora son este tipo de grupos delincuenciales quienes pueden hacer guardar la gobernabilidad.

Refirió que "si descubres que tu “protegida” resulta que está con otro grupo de la delincuencia, pues vas a tener problemas, por eso lo más recomendable es no meterse con ningún grupo".

Estado Se restablece gradualmente el servicio de transporte en Chilpancingo

“Es prácticamente natural que todos los alcaldes lo hagan, tienen que pactar porque sino pactan le hacen la vida imposible, y mira lo que estamos viviendo y es lo más natural que lo hagan porque ni ellos mismos están seguros”, precisó.

Dio a conocer que en Chilpancingo hay escasez de transporte público, no hay taxis, no hay combis y hasta las clausuras de fin de curso se suspendieron.

“Toda la gente está sufriendo las consecuencias de los pactos contraídos y que a veces no se cumplen o no se cumplen a cabalidad y eso no te lo perdona nadie”.

Pioquinto Damian reveló que este domingo el 40 por ciento de los negocios que normalmente abren estuvieron cerrados.

Recordó que le propuso en una ocasión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que les ofreciera una amnistía a los grupos armados para que sus negocios que tienen generen impuestos y sus actividades sean lícitos.

En Chilpancingo hay escasez de transporte público y muchos ciudadanos tardan mucho en llegar a sus destinos. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Añadió que aunque se refuerce la seguridad ni ellos mismos han podido con este tipo de grupo.

“Es muy lamentable decirlo y reconocerlo, pero la verdad es que yo creo que lo más sano que es haya una mesa de diálogo con todos los grupos de la delincuencia, a efecto que se pueda llegar acuerdo y que dejen este tipo de actividades y el indulto que se le debe de otorgar a quien se comprometa a dar una parte de su fortuna y la otra parte para hacer negocios dentro de la ley para pagar impuestos”, preciso.