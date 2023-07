Verdad de la violencia tendrá que salir a la luz, afirma obispo

El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, estimó que en la jornada de violencia que detonó en la capital del estado este fin de semana, hay una trama y pidi+o a la población no dejarse llevar por las intrigas.

El prelado opinó sobre las balaceras, crímenes e incendios de vehículos, que provocaron civiles armados este sábado, y de entrada señaló que debajo de esta ola de violencia hay una trama.

"Es importante que la gente no se deje llevar por las provocaciones de los causantes de la inseguridad y confío que la verdad saldrá a la luz, tarde que temprano", dijo.

Al preguntársele sobre la reunión que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder criminal, el representante de la iglesia, José de Jesús González, indicó que si fue por el bien de todos y se trató de un diálogo sincero, lo aplaudo.

Recordó que la Santa Sede tiene un gesto de conversión y favorece el diálogo con todas las personas, independientemente de qui'en se trate, es decir, no importa que sean bandidos.

Sobre el diálogo de la alcaldesa de Chilpancingo con un presunto líder criminal, dijo que lo aplaude si fue algo sincero y por le bien de todos. /Foto: Cuartoscuro.

En otro tema, se le cuestionó si era verdad que los obispos de Chilapa, Chilpancingo y Quechultenango, pidieron a la presidenta municipal capitalina pacificar la región, aseguró desconocer el tema.

"Todavía no llegaba yo a la diócesis, pero que no cunda el pánico y no nos dejemos llevar por las olas de la violencia, aunque si nos han afectado en nuestros seres queridos", apuntó.