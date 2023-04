Por saqueo a escuela mil estudiantes no volvieron a clases

Alrededor de mil estudiantes, en dos turnos de la secundaria "Wilfrido Massieu", no pudieron reiniciar el ciclo escolar, debido a que durante el período de vacaciones de Semana Santa, el plantel fue allanado y saqueado por ladrones, debido a ello la escuela permanecerá cerrada hasta que se hagan peritajes.

El director del plantel, Alejandro Carreto Mota, relató que la semana pasada el personal que le correspondió hacer la guardia les informó que al llegar a la escuela encontraron las puertas violadas y en el interior se aprecia un gran desorden, todos los archiveros abiertos, los papeles en el suelo, cerraduras golpeadas, candados cortados y de inmediato se procedió a hacer la denuncia.

Estableció que en el Ministerio Público les dijeron que se trataba sólo de vandalismo juvenil, por lo que no valía la pena iniciar una carpeta de investigación, mientras que en la Secretaría de Educación Guerrero, en el departamento jurídico, les pidieron no mover nada y esperar a que se haga el procedimiento correspondiente, antes de utilizar nuevamente las aulas.

Entre las cosas notorias del incidente se resalta una cartulina que se dejó sobre un escritorio y en ella escribieron “me expulsaron de la escuela, esto es lo menos que se merecen”, sin embargo, el director indicó que esta cartulina no se le puede dar una credibilidad total porque puede tratarse sólo de un intento para distraer la atención.

Insistió en que no hay algo que establezca con claridad si se trata de un alumno o alumna que en el pasado haya sido expulsado.

Hasta el momento no se ha podido hacer una cuantificación de los daños, porque la recomendación fue que no entraran al edificio para no contaminar la escena, pero a simple vista hacen falta electrónicos como bocinas y computadoras, y el directivo estableció que de manera puntual se podrá establecer el monto de la afectación hasta que se haga el peritaje correspondiente.

En el turno matutino la secundaria tiene 750 alumnos, mientras que en el vespertino son 250 por lo que mil jóvenes no pudieron retornar a la actividad educativa este lunes en que la mayoría de los planteles se abrieron después de gozar dos semanas de vacaciones.