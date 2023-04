Dispositivos digitales, un reto para la educación

La Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrenta un serio reto en su quehacer de educar, ante los avances exponenciales del uso de los dispositivos y herramientas digitales, que no solo alteran la estimulación visual, sino que interfiere negativamente en los procesos de enseñanza- aprendizaje.

La doctora Margarita Nava Muñoz, jefa del sector 4 de Educación de Preescolar, admitió que el problema es mayúsculo, literal, en virtud de que los padres de familia, en su mayoría son los que fomentan o toleran el uso de los dispositivos electrónicos en sus hijos, sin tomar en cuenta los efectos negativos que esto ocasiona.

Esto nos obliga como trabajadores de la educación a integrarnos al conocimiento de las nuevas tecnologías, para tener capacidad de orientar y guiar a los pequeños en este proceso, porque manejan con mucha facilidad desde dispositivos, tablets y computadoras, mejor que un adulto, dijo.

Desde su punto de vista particular, el riesgo de que las maestras y maestros, no se actualicen y continúen con las mismas técnicas del siglo pasado, el retroceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje será irreversible y solo van a provocar que los educandos no aprendan a leer y tengan serios problemas en la comprensión de la lectura.

En el caso de Guerrero, se tiene un retroceso ancestral de analfabetismo y de ausentismo, preciso la maestra Nava Muñoz, al recordar que todavía no se lograr salir de los últimos lugares de aprovechamiento y la situación se agravó con la cuarentena que se tuvo que aplicar por la pandemia del Covid-19.

Mientras que el director general de los colegios Simón Bolívar, Celso Sánchez Castillo, admitió que estos avances tecnológicos los tomó por sorpresa, por lo que en su caso, toda la plantilla del personal docente se actualizan sobre los nuevos modelos de aprendizaje, siempre apegados al plan de estudios que establece la Secretaría de Educación Pública.

Una de las prioridades que tienen es hacer comprender a los docentes, que el niño y la niña, son los personajes más importantes de la escuela, además que el profesor es como un segundo padre y la escuela un segundo hogar, de tal suerte que el educando se sienta protegido y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámico.

En este caso, el quehacer educativo se realiza con el uso de las nuevas herramientas digitales, con ello, también se les enseña cómo usarlas de manera responsable, pero también se les explica sobre el peligro que les implica en su salud por el abuso del uso de los dispositivos electrónicos, porque no están exentos de riesgos.

El empresario de la educación, Sánchez Castillo, precisó que es sumamente importante que los padres de familia también se involucren y que comprendan que no deben permitir que los dispositivos copen el tiempo de sus hijos y que deben vigilar de manera constante que no los usen de manera abusiva, pues quedan expuestos al insomnio y a tener problemas de la vista en etapas tempranas.

Por su parte, la maestra, Lilia Fabiola Armenta Castro, alertó que son los alumnos que asisten a escuelas de las grande urbes, en donde se está presentando un fenómeno que tiene que ver con la alteración de la conducta de los educandos y serios problemas de concentración, derivado por el uso abusivo de las redes y el internet.

En las escuelas también se les enseña cómo usar estas herramientas digitales de manera responsable. /Foto: Cortesía @EducacionGuerrero

En aquí en donde tienen que intervenir los padres de familia y comprender que deben involucrarse más en la educación de sus hijos, porque de nada sirve que el magisterio cumpla con la actualización de los programas de estudio y los cursos de capacitación, si en el seno del hogar se desvaloriza que amanezcan y anochezcan sus vástagos con los dispositivos electrónicos.

Por lo pronto, los trabajadores de la educación tienen que actualizarse y aprender más sobre las nuevas herramientas tecnológicas, para poder encauzarlas en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que hoy por hoy requieren una mayor atención en su evolución de niño a la adolescencia.

Finalmente, lo que se trata es que sean hombres de éxito y no trunquen sus estudios por abusar de las redes sociales y el internet, pero fundamentalmente que la tecnología coadyuve a la modernidad y al progreso de nuestro estado, para ahora si poder salir de la marginación y la pobreza, precisa la maestra Armenta Castro.