Policía estatal ofrece acompañamiento para ir al banco

Ante la alta incidencia de delitos contra el patrimonio que se registran en el estado de Guerrero, la Policía estatal puso en marcha un programa al que denominó acompañamiento bancario, en el que cualquier ciudadano puede marcar el 911 para solicitar acompañamiento policial para asistir a realizar depósitos o retiros en instituciones bancarias o para ejecutar la compra venta de vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial de delitos que cuantifica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de Guerrero se registraron 8 mil 905 delitos contra el patrimonio, en este apartado se incluyen robo de vehículos con o sin violencia, robo a transeúnte, a casa habitación entre otros.

La cifra corresponde al reporte del 20 de diciembre y cuantifica los delitos que se cometieron del uno de enero al 30 de noviembre, en la cifra que se de a conocer el próximo 20 de enero se integrarán los datos del mes de diciembre.

Esto significaría que todos los días se denuncian más de 26 delitos que afectan el patrimonio de un particular, y de acuerdo con los especialistas la cifra real podría ser hasta cinco veces mayor pues la mayoría de las personas que sufren robos, asaltos, extorsiones u otros delitos prefieren no presentar denuncias formales debido a que para hacerlo se tiene que perder días en los trámites burocráticos y muy difícilmente se logra tener un resultado positivo, en el que se recupere lo perdido.

En la publicidad que ha empezado a circular el gobierno estatal se señala que la policía puede darte de manera gratuita y confidencial acompañamiento para acudir a instituciones bancarias a realizar depósitos o retiros, sólo tienes que llamar al 911 y la policía llegaría al domicilio o negocio que se le indique, para hacer el acompañamiento.

El servicio sería no sólo para ir al banco, también podría solicitarse cuando se va a comprar o vender un auto y en teoría les ayudarían a revisar la serie del auto para checar que no se encuentre en el listado de robados, que los documentos no sean apócrifos y garantizar que la transacción se realice sin problemas, pues se han dado muchos casos en los que los vendedores son asaltados al terminar la compra venta o al dirigirse a sus domicilios.

En Chilpancingo también se tiene muy constantes reportes de personas que acuden a los bancos a realizar retiros y después son seguidos por delincuentes que los despojan del dinero que retiraron, acción en lo que mucho se ha presumido que hay cajeros involucrados con los delincuentes.