Policía baleado en servicio y lisiado, trabaja por falta de seguro

“Todo pasó en un instante, realizábamos recorridos de seguridad como todos los días, cuando la tranquilidad se rompió, se escucharon los estruendos de la armas y antes de poder reaccionar una bala me impactó el rostro, otra el hombro y una más la mano”, sus huesos quedaron destrozados y hubo necesidad de sustituirlos por prótesis, hoy cinco años después, sus manos no tiene movimiento, su rostro aún tiene la evidencia del impacto y lo peor, el gobierno del estado le niega el derecho a gozar de descanso por incapacidad mientras los médicos del ISSSTE emiten un dictamen permanente.

El policía, de quien no podemos publicar su nombre por la represalia que habría en su contra, sufrió el ataque mientras se encontraba realizando su trabajo de resguardo a la población, la agresión incluso se la adjudicó un grupo delincuencial, médicos del ISSSTE le otorgaron incapacidad y en este momento se encuentra en proceso de trámite la incapacidad permanente, por las secuelas que le han dejado los balazos y que son demostrables porque a la llegada del actual gobierno todos los que tenían esta condición fueron llamados a trabajar sin importar sus condiciones.

Lee también: Asesinan a dos custodios del Cereso de Acapulco

Los pusieron en áreas administrativas porque definitivamente no podrían accionar un arma y están en proceso de que los médicos puedan ratificar el documento que emitieron para darles la incapacidad.

En su caso también fue valorado por la aseguradora quien lo calificó como imposibilitado para seguir en la función y ordenó el pago de su seguro, “lamentablemente nos han explicado que el gobierno estatal no ha pagado las pólizas y por eso no nos han pagado, en el gobierno anterior la Secretaría de Seguridad Pública atendía el tema y aportaba con la aseguradora para que fueran saliendo casos, pero con el actual gobierno simplemente no se avanza en ningún caso.

Patrulla de la Policía del Estado después de un ataque armado en Guerrero. / Foto: Archivo El Sol de Acapulco

“Por la incapacidad permanente el seguro me debe pagar en vida y no hay inconveniente de la aseguradora, lo único que falta es que el gobierno pague las pólizas, luego se tiene que canalizar el caso a la Caja de Previsión Social para que se asigne la pensión, sin embargo, se han negado a canalizarlo”.

El quejoso llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a tener un poco de sensibilidad y poder escuchar a este sector de los policías que ya no están aptos para el servicio, porque tiene que atender sus discapacidades que las balas les dejaron, “dimos todo lo posible por el uniforme hoy estamos postrados, con discapacidades y la secretaría de seguridad se ha mostrado indolente al no permitir llevar en su casa el proceso en lo que los médicos entregan el documento de incapacidad”.

“Fui emboscado por la delincuencia, recibí impactos por arma de fuego quede lisiado permanentemente en consecuencia los doctores del ISSSTE dieron su dictamen médico y posteriormente los médicos de la aseguradora también me dictaminaron”.

El caso no es único muchos policías y ex policías que sufrieron agresiones a balazos, que se cayeron de las camionetas en los operativos y que deberían tener una incapacidad permanente han sido llamados a reintegrarse al servicio, sólo por la indolencia de los mandos de Seguridad Pública.