Piden agricultores se les entregue el fertilizante antes de las lluvias

Productores del campo de Guerrero llamaron al gobierno federal a entregar el apoyo del fertilizante antes de la temporada de lluvias para que puedan tener una buena productividad.

Brigida María Trani Toralba representante de la Organización Mixta de Desarrollo Sustentable, dijo que a través de la entrega puntual hay una mayor producción de maíz y frijol por fertilizar las tierras a tiempo.

“La semilla cuando se siembra en los 40 centímetros, se debe dar la primera fertilizada sino la entrega el gobierno ya no es el mismo desarrollo de la planta”.

Recordó que el año pasado ya era el mes de octubre y no habían recibido el fertilizante por motivos propios de quién lo distribuye y 35 productores no les fue otorgado por varios supuestos motivos como no aparecer en el padrón y a otros no los incluyeron.

Por otro lado, llamó a los paisanos a que eviten la quema de pastizales, debido a que se tienen mayores consecuencias “se lleva todo, inclusive los árboles frutales”.

Trani Toralba los invitó a que “hagan chapona, que se corte con machete para que se tenga la conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico”, concluyó