Campesinos apenas tienen para una tortilla con sal: CNC

El secretario de Organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Alejandro Valente Pineda, afirmó que la nueva cascada de aumentos a los artículos de la canasta básica, han impacto a los hombres del campo y los ha confinado a la pobreza extrema, al grado que apenas les alcanza para una tortilla con sal.

En entrevista, expresó que a pesar de que se ha tenido reuniones con el titular de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, Alejandro Zepeda Castorena y su dirigente estatal de la CNC, Guillermo Reyes Villela, en donde le presentaron una radiografía de la penosa situación que atraviesan los campesinos, no hubo propuestas.

La respuesta fue que no hay recursos y los apoyos que se les ha entregado, les ha costado el doble, por ejemplo, ir a traer a Chilpancingo un carrete de alambre, tienen que desembolsar por concepto de peaje, mil 200 pesos, por tanto, no han tenido ningún beneficio y no pueden subsistir solo con buenas intenciones, por eso reprocho al gobierno que les han quedado a deber.

Lamentó que, no se considere que un agricultor vive de la cosecha y si no tiene fertilizante y grano mejorado, es confinarlo a padecer hambruna, porque su única fuente de ingreso y de alimento es el maíz, al grado que hay familias que apenas les alcanza para una tortilla con sal.

El dirigente de la CNC, Valente Pineda, en ese tenor, externó que ahora que se aumentó la tarifa del peaje de la Autopista del Sol, ya empezaron los incrementos a los artículos de la canasta básica, un casillero de huevos cuesta ya 95 pesos, qué decir del kilo de carne, por tanto, estos artículos son prohibitivos en el menú de las familias que viven en extrema pobreza.

Otro problema que están padeciendo es que quienes tienen pequeñas huertas de limón, son víctimas de los acaparadores, mientras que los productores de coco, tuvieron un impacto negativo, al bajar a 11 pesos cuando antes costaba 20, lo que le representa un duro golpe a su bolsillo porque el litro de la gasolina subió a 23 pesos y ahora pagan más de flete.

Aseguró que el panorama es desolador, porque mientras el gobierno no baje los recursos y que hayan desaparecido varias oficinas que antes apoyaban a los campesinos, difícilmente podrán tener mejoras en su economía y por eso, en su carácter de dirigente de la CNC en Acapulco, seguirá tocando puertas y pedir que volteen a ver la realidad de los hombres del campo, porque hasta ahora no están en el radar de los tres ámbitos de gobierno.