Pide el gobierno a bancos aplicar medidas preventivas para evitar contagios entre sus clientes

El Secretario de Finanzas y Administración del estado de Guerrero, Tulio Pérez Calvo, informó que, pidió a los gerentes de los bancos implementar medidas preventivas para evitar la aglomeración de sus clientes en las afueras de las sucursales y disminuir el riesgo de contagios de Covid-19.

Durante su participación en la conferencia de actualización de casos desde Acapulco, el funcionario estatal, precisó, que ha tenido contacto con 14 gerentes de los bancos más importantes de Guerrero para pedirles que a partir de este lunes tomen las medidas para reducir los contagios. Estado Semana crucial para disminuir casos y cambiar el semáforo a naranja en Guerrero: SSA

"Pedimos que haya mayor orden en los bancos, no solo al interior, si no a las afueras donde los clientes hacen filas sin respetar la sana distancia y no usan cubre bocas lo que aumenta el riesgo de contagios entre los ciudadanos", explicó.

Sobre los comedores comunitarios, Pérez Calvo, dijo que en total han servido más de 12 mil 600 raciones en 30 de ellos, ubicados en 6 muncipios de la entidad, como Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, Tlapa, Chilpancingo, Iguala y este lunes abrirán uno más en Ciudad Altamirano en la región de Tierra Caliente.

"Servimos 143 mil raciones diarias con el apoyo de la SEDENA y Marina, vamos a seguir dando de comer a los ciudadanos que se han quedado sin empleo mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus", concluyó.