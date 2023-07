Persiste resistencia al tamiz neonatal en La Montaña

Debido a usos y costumbres, la pobreza y la lejanía de las comunidades en la región de la Montaña, a la secretaría de salud de Guerrero se le ha dificultado alcanzar la meta de practicarle a los recién nacidos el tamiz neonatal y se tiene un déficit del 75 por ciento.

El responsable estatal del programa de Tamiz Neonatal, Marco Antonio Castrejón de Jesús reveló que se tiene este problema donde las abuelitas y los papás no dejan que la mamá acuda a una unidad médica a que se tamice el recién nacido.

Del 2018 al 2022, la Secretaría de Salud en el estado alcanzó una cobertura del 95 por ciento de niños tamizados y que no son derechohabientes de alguna institución de salud.

El tamiz neonatal detecta seis enfermedades congénita y metabólicas como el hipotiroidismo congénito, deficiencia de glucosa, fibrosas quística, hiperplasma suprarrenal, fenilcetonuria, y otras.

Reveló que del 2018 al 2022, la dependencia de salud estatal registró 173 mil 199 recién nacidos que se han tamizado y de esos se ha tenido un 0.8 por ciento de niños sospechoso a una enfermedad y equivale a mil 532 niños de los cuáles solo 500 han resultado enfermos y se les ha brindado su tratamiento a tiempo.

Marco Antonio Castrejón de Jesús, responsable Estatal de Tamiz Neonatal señaló que en la región de la Montaña sólo ha podido brindar el 75 por ciento de la cobertura debido a usos y costumbres, la lejanía de las comunidades y la pobreza.

“A veces las abuelitas o los papás no dejan que la mamá acuda a una unidad médica a que se tamice y nosotros no nada mas estamos tamizando en los hospitales sino también en los Centros de Salud.

Comentó que en la región de la Montaña a las madres les queda lejos acudir a un centro de salud, hospital o unidad médica donde en ocasiones no hay carretera, no hay transporte y tiene que caminar hasta 4 a 5 horas para llevar a su bebé a tamizar.

“Muchas veces ese tipo de persona ya no acude y no acuden porque no tienen para pagar sus pasajes que las van a a trasladar unas 4 a 5 horas para llegar a la unidad médica, ese tipo de problemas tenemos”.

Dio a conocer que algunos trabajadores de la salud cuando saben qué hay una mujer embarazada se les rastrea, de acuerdo al control del embarazo y la fecha de nacimiento a ese niño, y se le hace una visita a su domicilio siempre y cuando se tenga acceso a los caminos.

Los usos y costumbres es uno de los factores para que no se le haga el tamiz a los bebés, el factor de la lejanía para llegar a unidad médica y no tener dinero para trasladarse.

En la región de La Montaña sólo ha podido brindar el 75 por ciento de la cobertura debido a usos y costumbres. / Foto: Cortesía | @Salud estatal

“La cobertura en la montaña se ha llegado al 75% y hasta donde se les permite a los compañeros se hace lo posible para rastrear a los bebés, porque en las unidades médicas no tenemos los recursos para que nos diga la Secretaría vayan a Tamizar y los compañeros con sus propios recursos agarran su mochila toma la iniciativa y se van a tamizar a los niños en la Montaña”.

QUE DETECTA EL TAMIZ NEONATAL?

Explicó que con el tamiz metabólico se detecta a niños sospechoso de una enfermedad congénita o metabólica “los llamados errores innatos del metabolismo”.

Añadió que una vez que se detecta a esos niños sospechosos, se aplica una estrategia de salud pública que ha dado buenos resultados y ha permitido identificar a esos niños sospechosos con enfermedades congénitas.

Dijo que además el tamiz se realiza con la finalidad de otorgar un tratamiento adecuado y oportuno antes de qué se les presente la secuela a esos niños y puede ser un retraso psicomotor o en algunos casos más severos hasta la muerte.

En el retraso psicomotor puede detectarse problemas mental y físico que a lo mejor no le permite al niño o niña caminar el resto de su vida.

“Estamos trabajando para detectar a tiempo esas enfermedades y una vez que ese niño es detectado como sospechoso le volvemos a realizar otra prueba que se llama prueba confirmatoria para descartar la enfermedad o darle un diagnóstico oportuno y una vez que ese niño sale enfermo lo referimos a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel”.

La Secretaría de Salud atiende a niños y niñas de las siete regiones del estado que no tienen seguridad social y se ha hecho actividades para intensificar las actividades y promoción del tamiz metabólico y eso ha ayudado a que los padres se involucren y acudan a tamizar al bebé dentro de las 72 horas de nacimiento.