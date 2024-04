Paran labores trabajadores de la clínica universitaria de la UAGro

Trabajadores de la clínica universitaria iniciaron un paro de labores con carácter de indefinido para exigir la destitución de la encargada de la dirección Isis Cristal Astudillo Salas quien aseguran es una funcionaria que se ha dedicado a confrontar a la base trabajadora y solo apoya a sus allegados.

Los plantonistas solicitaron que no se pusiera ningún nombre en particular porque es toda la base trabajadora los que se encuentran inconformes con la funcionaria y es una decisión tomada que no regresarán a laborar en tanto no sea destituida la encargada de la dirección.

Lea también: Destituyen a director de área operativa de la CAPAMA

Los trabajadores al iniciar su jornada laboral se concentraron en la entrada de la clínica colocaron banderas rojinegro, así como cartulinas en las que exponen sus demandas y anunciaron que no entrarían al inmueble en tanto no se han escuchados por el rector Javier Saldaña Almazán.

Explicaron que la demanda no es nueva que ya en el pasado han realizado paros similares y entonces el rector hizo acuerdos en que la funcionaria sería destituida apenas concluyera el periodo electoral de rector sin embargo la funcionaria sigue y comete las mismas acciones que violentan los derechos de los trabajadores.

Estado Auditoría revela millonarios desvíos y faltas en la Fiscalía

Una de las quejosas explicó que recientemente falleció su hermano solicitó permiso para que pudiera acudir a las exequias como lo marca el contrato colectivo de trabajo sin embargo la directora le respondió que un hermano no es un familiar directo y por eso no le podría conceder el permiso, en contraparte a otra de sus compañeras que es la allegada falleció su hermano y le otorgó un mes completo de permiso.

Señalaron que la encargada de la clínica es una persona grosera que se dirige hacia subordinados con palabras altisonantes y ofensivas así mismo comete actos de discriminación y hostigamiento hacia el personal que tiene a su cargo.

“Ya le aguantamos 7 años y no es posible seguir aguantando malos tratos discriminación y ofensas de parte de una funcionaria”.