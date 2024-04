Alcalde de Taxco minimiza inseguridad en su municipio

El efecto Otis ha generado que las citas de negocios para Taxco estén un poco “tristón”, reconoció el presidente municipal de Taxco de Alarcón Mario Figueroa Mundo, sin embargo aseguró que en este pueblo mágico se ha incrementado la llegada de turismo extranjero en un 40 por ciento.

“Las citas que tenemos prácticamente está un poquito tristón y nosotros venimos con todo el ánimo porque traemos el mejor destino turístico internacional”

El edil de este municipio de la zona norte de Guerrero se negó hablar de la situación de inseguridad que se vive en Taxco así como el caso de feminicidio que terminó en el linchamiento del que fueron víctimas tres integrantes de una familia, que presuntamente, secuestró a la pequeña Camila de 8 años de edad y fue asesinada el pasado 29 de Marzo.

Añadió que no ve mucha gente en este Tianguis Turístico en su edición 48 en comparación a otras ediciones y argumentó que por el fenómeno Otis aún no habido aún esa confianza para viajar.

Sin embargo, dijo que lo que se debe de hacer es cerrar filas los tres niveles de gobierno para que Acapulco no pierda su belleza y se recupere y una vez que lo haga a Taxco le llegue más turismo.

“Nosotros los taxqueños estamos totalmente convencidos de lo que le duele Acapulco nos duele a nosotros los Taxqueños y debemos de cerrar filas en ese aspecto”.

Señaló que el efecto Otis le afectó a todo México, Zihuatanejo y no nada más a Taxco y les afecta porque la gente piensa que Acapulco está deteriorado pero no es así está en recuperación pero no está caído.

Mencionó que el Turista cuando visita un destino, quiere también recorrer los destinos aledaños y dentro de ellos está Taxco.

En cuanto al arribo de Turismo extranjero, el alcalde de Taxco dijo que han arribado una gran afluencia de Turismo de Polonia, Colombia, Centro América.

Al cuestionarlo sobre los incidentes que ha tenido Taxco como los hechos violentos, entre ellos el linchamiento contra integrantes de una familia, luego de ser acusados como presuntos responsables del secuestro y homicidio de la pequeña Camila, el alcalde Mario Figueroa se negó hablar del tema.

Aseguró que los hechos de violencia que se registran en Taxco no está afectando al turismo extranjero y argumentó que “prácticamente no se deja influenciar por el periodismo amarillista”,

El alcalde de Taxco aseguró que el turismo cuenta con garantías de seguridad y pidió visitar este municipio de la zona norte de Guerrero. “Vayan visítenlo yo puedo decir miles de cosas bonitas, lo mejor es que lo visiten y se cercioren realmente de eso”.

Estand de Guerrero en el que estarán las diferentes regiones que participarán en el Tianguis Turístico 2024 que se desarrolla en la zona Diamante de Acapulco. / Foto: Martín Gómez / El Sol de Acapulco

-¿Después de lo ocurrido de la Niña Camila, el turismo y la situación de inseguridad el turismo sigue llegando a Taxco? Se le insistió hablar del tema.

— De eso no hablamos.

Dijo que el turismo extranjero en Taxco se ha incrementado en un 40 por ciento y a comparación de otros años sigue igual.

“El 100 por ciento de turismo es entre extranjero y nacional y el 40 por ciento siempre ha sido de turismo extranjero, ahorita seguimos con el 100 por ciento de turismo extranjero e incrementando”

Aseguró que en Taxco sigue arribando turismo de Polonia, Colombia, y de Estados Unidos, el cuál no ha dejado de visitar este pueblo mágico a pesar de la alerta de viajero que hay por parte de la embajada de Estados Unidos.

Aseguró que se sigue teniendo Turismo en Taxco, pero se restringió un poco el turismo nacional, sin embargo, el turismo internacional sigue a la alza en Taxco.

Lamentó que el periodismo amarillista, habla más de las cosas que pasaron mal y no habla de las maravillas que tiene Taxco

El alcalde de Taxco tampoco quiso hablar del tema político donde ahora busca reelegirse ahora por el partido de Movimiento Ciudadano (MC) y dijo que sólo viene a impulsar a su pueblo en materia turística.