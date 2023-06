Oposición ve panorama gris para elecciones en 2024

Lo ocurrido en el Estado de México tiene que ser parteaguas en Guerrero, para que los partidos de oposición se preparen a diseñar una estrategia para competir en el 2024, porque será un escenario que se avizora complejo, debido a que es evidente que se tratará de otra elección de estado orquestada desde la presidencia de la República.

En un análisis acusioso por parte del coordinador general de Estructuras Territoriales del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Mesino Cortés, advirtió que el panorama se torna gris para quienes integran la alianza de oposición en las elecciones venideras, en virtud que otro factor que tienen en contra es la parálisis en la que están estancados.

Sin pretender ser fatalista, pero si se sigue en esa inercia, tanto PRI, PAN y PRD, están cavando la derrota antes del proceso electoral, toda vez que los militantes de Movimiento de Regeneración Nacional les llevan la delantera por mucho, porque ya están en campaña a pesar de no ser los tiempos.

No pretendo incitar a que se viole la ley electoral, pero es oportuno armar una estrategia que nos permita unir a la militancia y poder ir convenciendo a las y los ciudadanos sin partido, de que existe un bloque opositor con propuestas para salir de esta crisis que está hundiendo al país, tanto en lo económico como en el lastimoso panorama de inseguridad, que está asfixiando a todos, dijo.

Mesino Cortés admitió que no pintan bien las cosas en Guerrero, pareciera que se anticipa la derrota y que se está optando por el conformismo, al menos en el PRI no se palpa ningún tipo de activismo político, en el caso concreto del puerto de Acapulco, el dirigente del Comité Directivo Municipal Sofío Ramírez Hernández, está más enfocado a la academia que al quehacer partidista que reclama el partido.

La sede de su instituto político en la actualidad es un "elefante blanco", la militancia no acude porque tampoco hay quienes los atiendan, en su caso, aseguró que sigue encabezando reuniones con su estructura. Hay coincidencias de que se perfilan a una nueva derrota, pues también se han percatado que se carece de un liderazgo, que nunca está disponible y que la última vez que se hizo notar fue por defender a su amigo el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de los ataques de Zeferino Torreblanca Galindo.

Las batallas se ganan con un gran ejército, pero si éste se encuentra desgregado y desmotivado, difícilmente se podrá competir con los que postule el partido en el poder, porque no sólo se hará uso de recursos públicos y que se tratará de otra elección de estado, sino de una nueva embestida desde Palacio Nacional para que se siga hundiendo a la nación.

Obviamente, esto propiciará que los deje sin ninguna oportunidad de ganar, máxime que han caído en el pantano del silencio, del que pareciera que no quieren salir y solo esperan no hundirse más, cuando esa política del avestruz los deja sin oportunidad de ganar los cargos de elección popular y hasta el riesgo de perder su registro, por no tener los arrestos de cerrarle el paso al populismo y a las políticas de las ocurrencias, ironizó el Coordinador General de Estructuras Territoriales del PRI en Acapulco, Héctor Mesino Cortés.