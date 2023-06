Designarán dos consejeros que faltan en la junta local del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el registro de aspirantes a ocupar consejerías que actualmente se encuentran vacantes, y que serán quienes sancione el proceso electoral del 2024 en que se renueve presidenta de la república, así como las cámaras de diputados y senadores, los espacios vacantes son uno para mujer en calidad de titular y uno para hombre como suplente.

La convocatoria fue publicada en el portal del INE y establece un listado de requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser parte del organismo encargado de organizar, realizar y sancionar los procesos electorales en el país.

De acuerdo con la convocatoria el plazo para que entreguen documentos vence hasta el 4 de julio y después de eso se realizarán los procesos de evaluación y se determinará a quienes ocupen las dos vacantes.

La publicación establece un listado de 8 requisitos básicos para poder ocupar una consejería entre los que se destaca: ser mexicana o mexicano, gozar plenamente de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener una residencia mínima de dos años en Guerrero.

De igual forma se debe contar con conocimientos para el desempeño adecuado de las funciones, no haber sido registrado como candidato o candidata a cargos de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación y no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en el mismo lapso.

También es requisito no contar con impedimento legal o incompatibilidad para cumplir con los requisitos señalados en la ley, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Los aspirantes deberán entregar la documentación correspondiente para su inscripción en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE, que se localizan en la calle Encino de la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Chilpancingo, esta documentación será remitida al consejo nacional del INE y será allá donde se hagan las evaluaciones y se tome la determinación final para designar a los consejeros.