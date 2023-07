Norma Otilia procederá contra actores por guerra sucia en su contra

La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez anticipó que procederá legalmente contra la campaña de desprestigio hacia su persona, pues argumentó que los comentarios que se vierten en su contra atentan contra su familia y la estabilidad del gobierno.

En su conferencia matutina, la edil morenista dijo que actores de la política han insistido con que se separe del cargo debido a los problemas de violencia y a su participación en un video que fue difundido en redes sociales.

Enfatizó que no se separá del cargo en tanto no haya una determinación de alguna autoridad jurisdiccional y señaló que, tampoco dará más detalles sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para no entorpecer las investigaciones.

Mencionó que ella, junto con funcionarios de su gobierno se han puesto a disposición de la Fiscalía para agilizar las investigaciones, por lo que mencionó que ellos también podrían ser llamados a comparecer.

De entrada, mencionó que la semana pasada solo acudió a una entrevista en la sede de la FGR, y descartó que haya sido citada.

Sobre la comunicación con el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, dijo que existe coordinación y que, aunque la situación en el municipio es delicado, la gobernadora no está obligada a hablarle y se mantienen una relación institucional.

Hace casi un mes, comenzó a circular un video donde la alcaldesa Norma Otilia Hernández llega a un restaurante acompañada de su esposo, Diego Omar Benigno, saludan y se sientan a la mesa con un hombre que porta un arma a la cintura.

Diversos medios ubicaron al hombre, como Celso Ortega, un jefe criminal, cuya zona de influencia se ubica en los municipios de Quechultenango y Mochitlán. Sobre el video, la alcaldesa señaló que se había tratado de un encuentro fortuito con integrantes de las llamadas policías comunitarias.

Por el caso, instancias como la Fiscalía General del Estado ya abrieron carpetas de investigación sobre el tema del video, y también otro sobre una cartulina que fue abandonada en una escena del crimen, en la que se señala el nombre de la alcaldesa.

Hernández Martínez ha sostenido que no solicitará licencia para separarse del cargo, y que solo lo haría si las autoridades la encuentran responsables por algún ilícito.