No se pagó a maestros fuera de FONE porque federación no envió recursos para cubrirlo: HAF

Al felicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reveló que, no pagaron la quincena a los maestros fuera del FONE a tiempo, porque la federación no envió el recurso correspondiente para cubrir la nómina.

Durante su participación en la conferencia diaria de actualización de casos de coronavirus desde Chilpancingo, Astudillo Flores, aseguró que, este martes quedará el pago para estos profesores, a través de un préstamo que se hará entre el mismo gobierno de Guerrero. Estado Aprueba federación declaratoria de desastre para 27 municipios de Guerrero

"Hoy se manifestaron un grupo de maestros de la Ceteg y del SNTE, porque no se les pagó a tiempo como se había acostumbrado sus salarios, de los que están en el no FONE, durante varios meses ya el dinero nos lo manda la Federación, les quiero comentar que no ha sido posible recibir ese dinero de la Federación nos hemos prestado varias quincenas para poderles pagar a los maestros, hoy instruí buscar de varios lados para pagar está cantidad de millones de pesos", explicó.

El mandatario estatal, señaló que, su gobierno hace un gran esfuerzo y actúa con responsabilidad para cumplir con el salario de los maestros, a pesar que es responsabilidad del gobierno federal hacer los pagos correspondientes, e insistió que si no se pagó a tiempo es porque no les ha llegado el recurso.

Sobre el Segundo Informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estuvo muy atento al mensaje y felicitó al jefe del ejecutivo nacional por los logros obtenidos en dos años de administración federal.

"Expresamos desde aquí nuestro saludo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su segundo informe que hoy a las nueve de la mañana hizo desde Palacio Nacional y le deseamos mucho éxito en su trabajo, que le vaya muy bien y que se acuerde mucho de Guerrero", señaló.

Sobre el inicio de esta semana en Semáforo Amarillo, anunció que, este miércoles dará a conocer el mobiliario de playa que se permitirá colocar en la franja de arena, durante los próximos 15 días, por parte de restaurantes, condominios y la propia Promotora de Playas del gobierno estatal.

Pidió a la población no bajar la guardia Y seguir aplicando todas las medidas preventivas para evitar más contagios de Covid-19, sobre todo el uso de cubre bocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos de forma constante con agua y jabón, o utilizar el gel antibacterial.