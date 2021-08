No se forzará ni obligará el regreso a clases: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a privilegiar la salud de cara al posible regreso a clases presenciales del próximo ciclo escolar 2021-2022, porque “el tema ya de salud es delicado como para complicarnos las cosas por la emergencia sanitaria por Covid-19".

En su participación durante la actualización de contagios de Coronavirus, el mandatario señaló que no forzarán, ni obligarán a padres de familia y niños a regresar a clases.

Durante su mensaje, acompañado de funcionarios de su administración, señaló que en la entidad se tienen algunas regiones donde hay pocos casos y en estas zonas podrían reanudarse las clases.

“Hay algunas regiones que están en condiciones por su misma circunstancia, de que tienen menor contagio de poder empezar, ya el secretario nos lo va a decir, pero será voluntario, no forzado, el tema ya de salud es delicado como para complicarnos las cosas, donde se pueda, hay que hacerlo, hay que hacerlo por el bien de los niños, por el bien de los jóvenes y de todos”, abundó.

Astudillo Flores aseguró que se regresará a clases donde sea posible e insistió que nadie va a forzar a nadie para intentar este procedimiento en 17 municipios donde se tienen menos contagios.

Abundó que será principalmente en las zonas rurales, no en los municipios más grandes como en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, se hará en alguna zona rural, pero no donde se tengan muchos casos porque “de ninguna manera vamos a hacer algo que perjudique a nadie”.

Local Guerrero entra en proceso de estabilidad: De la Peña

“Pero también es importante que lo intentemos donde se pueda hacer, y donde no se pueda, sencillamente no se va a hacer, donde no haya acuerdos entre maestros y padres de familia, no se va a hacer, donde haya acuerdos, se va a intentar con las medidas de seguridad que el caso requiera”, abundó.

El gobernador señaló también que del programa "La Escuela es Nuestra" que manda el gobierno federal deberá ser utilizado para hacer las reparaciones de las escuelas donde se tiene daños a fin de reanudar labores en este ciclo escolar.

Reconoció que hay resistencia en algunas regiones del estado para reanudar las clases presenciales y adelantó que sostendrán algunas reuniones con maestros y padres de familia para definir qué se hará en este sentido e indicó “vamos a hacer lo que realmente se pueda hacer, privilegiando la salud”.