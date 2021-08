Incertidumbre entre padres de familia por regreso a clases

Padres de familia, quienes tienen a sus hijos en escuelas públicas y privadas, con incertidumbre sortean el dictamen del gobierno federal de reanudar clases en aulas de manera presencial, pues señalan que esa medida no es la correcta ante la pandemia de la tercera ola del Coronavirus .

Sin embargo, algunas escuelas particulares se han adelantado a pedir a los padres de familia que compren uniformes nuevos a sus hijos y les han dado una "larga lista" de útiles escolares y libros de diferentes materias que tiene que comprar.

Además de que tienen que gastar en todo lo anterior, no se les debe olvidar a los padres de familia pagar la inscripción, las colegiaturas y el seguro escolar.

En redes sociales ha circulado una carta de compromiso oficial del gobierno estatal de corresponsabilidad donde aceptan los padres de familia el regreso a clases de sus hijos y se solicita revisar diariamente la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad.

El papá o la mamá deberá poner si o no, si quiere que su hijo o hija trabaje de forma virtual, presencial o mixto.

Sin embargo, esta carta no se le ha hecho llegar a todos los padres en escuelas públicas o privadas y muchos de ellos desconoces este documento, ya que solo lo han visto por las redes sociales.

Consultando por separado a un grupo de madres de familia, solo una confirmó que recibió este documento y se lo entregaron antes de salir de vacaciones a sus hijos, quienes estudian en un colegio particular, y fue antes de que se dijera la tercera ola de contagios .

Durante la entrevista, señalaron que no están de acuerdo en enviar a sus hijos o hijas a la escuela hasta que bajen los contagios.

Giovanna, tiene dos niños en una escuela particular y mencionó que no es conveniente que sus pequeños acudan a la escuela porque no están vacunados y tiene miedo de que sus hijos se contagien.

“Los he cuidado mucho en casa para que no se enfermen y al ir a la escuela corren el riesgo de contagiarse . La maestra no va poder estar cuidando que los niños tomen las medidas de higiene… si es necesario los mandaré hasta el otro año a clases pero este año no irán, tomarán clases en línea ”.

Esmeralda, es madre de dos niños, uno ingresará a primero de primaria y su otra niña en primero de secundaria, y le han manifestado que es probable que las clases sean híbridas en la escuela particular, es decir un día serán en línea y otro día en la aula pero con un grupo reducido.

La profesora de su hija que cursará la secundaria, le ha pedido que pague la inscripción, un seguro escolar y compre su informe, los útiles escolares y libros que ocupará.

Marina, es otra madre que aún está en la incertidumbre con uno de sus hijos que estudia nivel secundaria en una institución pública, porque no le han dado a conocer si su hijo tomará clases en línea o presenciales, pero ella el 18 de agosto tiene que inscribir a su hijo.

Mientras que en el caso de su hija, que cursa el sexto año en una escuela particular, le han pedido que pague la mensualidad de la colegiatura y que las clases iniciaran el 30 de agosto en línea.

“Nos dijeron a los padre que a las aulas, regresarán hasta que el semáforo epidemiológico cambiar a semáforo verde y mientras las clases serán en línea”, precisó.

Guadalupe, madre de tres niños, dos cursan la primaria y una la preparatoria en escuelas públicas, sigue esperando que le informen si tomarán clases en línea o cuál será la dinámica para el regrese a las aulas.

“No nos han dicho nada los maestros, yo creo están esperando que les dice la SEP. Mis hijos quieren regresar a las aulas, pero también tiene miedo a contagiarse porque ya le dio covid, de manera leve, cuando yo me enferme ”, refirió.