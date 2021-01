“Ni me meto ni me metan”, pide Astudillo por declaraciones de ex fiscal

El gobernador Héctor Astudillo Flores, pidió que no lo inmiscuyan en temas políticos respecto a las declaraciones hechas por el ex Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, respecto a que no se giró orden de aprehensión en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación, debido a que el propio mandatario presuntamente frenó el proceso por cuestiones políticas.

Un día después de la entrevista radiofónica, el mandatario difundió un mensaje en la red social Twitter, donde señala: “Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan”, escribió. Estado Walton afirma que empató la encuesta de Morena

Al respecto, el actual Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, consideró un acto “inmoral” y “cobarde” culpar a otros de las decisiones que se toman como funcionarios públicos respecto a lo declarado por Olea Peláez.

“Servir a Guerrero es un gran honor y una gran responsabilidad. Las decisiones que tomamos como funcionarios tienen consecuencias, que deben asumirse con madurez, porque representan nuestra formación, carácter y disciplina. Culpar a otros de actos y omisiones propios además de cobarde es inmoral”, también en redes sociales.

El lunes, el ex fiscal reveló en una entrevista radiofónica que ofreció en Acapulco, en donde de manera tajante aseguró que esto ocurrió en el 2017 y reiteró que si existe la carpeta de investigación, "se encuentra abierta y puede ser ejercida en cualquier momento".

Incluso, para ratificar su dicho, aseguró que él elaboró la indagatoria en contra del coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, Félix Salgado Macedonio, quien es el virtual candidato a gobernador por Morena. Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan. — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 5, 2021

El también abogado penalista, Olea Peláez, en otra parte de la entrevista, detalló que la carpeta incluye un video grabado por el propio senador con licencia, que tras derogar y violar a la víctima, se lo envió posteriormente.

Afirmó que, aún tiene una copia de la carpeta de investigación, la cual contiene los peritajes, declaraciones de testigos, exámenes psicológicos y otros elementos de prueba, por tanto, debió de haberse turnado a disposición del juez penal correspondiente, para que se liberara la orden de aprehensión o en su defecto que se negará.

Sin embargo, "ustedes saben quién maneja las cuestiones políticas del estado. Con eso digo absolutamente todo y de alguna manera tuve que hacer caso de esa instrucción", quien reiteró que esto fue por cuestiones exclusivamente políticas.