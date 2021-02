Mezcla de sentimientos invaden a la paciente 95

Llegué a la semana trece de evaluación de la vacuna experimental China CanSino, en su tercera fase, soy la paciente 95 que en la semana que culmina padeció una mezcla de sentimientos que fueron de las risas a las lágrimas, debido a festejos frustrados de cumpleaños y defunciones de familiares.

Adriana, se preparó como nunca para celebrar junto con su esposo el cumpleaños que festejan en febrero, pero en fechas diferentes, sin embargo, complicaciones familiares y restricciones sanitarias por el semáforo epidemiológico en color rojo, no permitieron concretar los planes.

Hasta el momento no he contraído el Covid-19, sólo he presentado problemas de alergias como el estornudo constante, escurrimiento y congestión nasal y a veces malestar de la garganta, pero que conforme va pasando el día de me tranquiliza tomando vitamina C.

Durante la semana, debido a que nos encontramos en Semáforo Rojo y para evitar contagios, me vi obligada a cancelar festejos de cumpleaños como el de mi esposo y de paso el mío, estamos a dos días de cumplir titantos… dicen que las mujeres para no precisar su edad.

Habíamos organizado con mi esposo festejar juntos durante el fin de semana nuestro cumpleaños, pero nos entró el temor de que por hacer un convivio con los amigos más cercanos nos contagiáramos y tanto que nos hemos cuidado durante casi un año.

De última hora, decidimos cancelar y de manera improvisada, a unas horas de cerrar el restaurante, fuimos a cenar con mi esposo y dejar pasar su día especial.

Pero, así como se vive momentos de alegría, de pronto hay días tristes, durante la semana, sábado 20 de Febrero, mi padre cumplió cuatro meses de haber fallecido, lo recordamos con una misa.

Sin embargo, no es el único momento de tristeza, lamentablemente ese día, por la mañana, mi esposo recibió la mala noticia de que su tío había fallecido de un paro respiratorio mientras dormía.

Fue un sábado de recodar a mi padre con una misa y acompañar a la familia por un rato y con las medidas sanitarias en la funeraria, fueron momentos de melancolía.

Éste miércoles, lamentablemente recibo otra mala noticia, me encontraba cubriendo una manifestación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), en Acapulco cuando mi madre me llamó vía telefónica para darme otra mala noticia, pues mi madrina de confirmación, había fallecido.

También ella, murió de un paro cardiaco mientras dormía. La noticia me impactó porque durante mi infancia mi madrina nos apoyó mucho.

Mi madre me pidió que la apoyara para ir al funeral, pero tengo temor de que por esas pequeñas salidas mi madre se vaya a contagiar.

Estoy a dos días de cumplir años y también la próxima semana sería el cumpleaños de mi papá, se le extraña mucho y hoy, el festejo que antes le hacíamos quedará solo en el recuerdo.