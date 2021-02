"Dejar a mi familia por el Covid ha sido lo más difícil": Gonzalo

“Dejar a mis hijos solos y a mis padres por varios días en plena pandemia es lo más difícil”, narró Gonzalo, enfermero del Ejército Mexicano quien ha ayudado a sus compañeros a recuperarse del Covid-19, y otras enfermedades que los aquejan en sus instalaciones o en misiones en la Sierra de Guerrero.

Con 18 años de trabajo en las fuerzas armadas, Gonzalo, aseguró que, nunca se imaginó vivir una emergencia sanitaria de esta magnitud, con tantas personas contagiadas y miles de muertos en todo el país, y casi un año del inicio de esta pandemia, aún no se tiene la vacuna para todos. Local Salud será prioridad este año en Acapulco: Adela Román

“Estuve en una operación en la Sierra de Guerrero y la verdad ahí si se enfermaron como diez compañeros de Covid, pero gracias a Dios con los medicamentos salimos adelante y no cayeron, ha sido una etapa difícil y ya va para un año de esta situación”, dijo.

Señaló que, después de esa operación de regreso a casa comenzó a tener síntomas parecidos a los del coronavirus, pero no confirmó con una prueba la enfermedad, sin embargo, se tomó los medicamentos necesarios y la situación no se agravó, aunque temió por su familia.

Gonzalo está adscrito a la 27 zona militar en Pie de la Cuesta donde contó se adecuaron las instalaciones para hacer un tipo hospital y atender a integrantes del Ejército contagiados de Covid, así como a los derechohabientes, pero solo con síntomas leves, ya que los que tuvieron problemas respiratorios, tenían que ir al hospital militar.

“Considero que, en lo que va de la pandemia me ha tocado atender a más de 100 personas que han padecido Covid, entre soldados y derechohabientes, pero solo para recuperación, ninguno grave”.

Reconoció que ha sentido miedo porque ha observado en los medios y en la televisión todo lo que ha pasado en la pandemia, los casos graves, las muertes y el luto que viven miles de familias en el país, tras perder a algunos de sus integrantes por esta terrible enfermedad.

“Tengo a mis hijos, a mis padres y gracias a Dios hasta ahorita a ellos no les ha pasado nada, no han tenido ningún problema, se han mantenido bien con las recomendaciones de no salir y todo eso, es un gran sacrificio dejar de lado a la familia, un gran sacrificio dejarlos solos”, expresó.

Sobre la conmemoración del Día del Ejército Mexicano este 19 de febrero, dijo sentirse orgulloso de pertenecer a esta gran institución del país, porque ha forjado su carácter y una serie de valores que le han permitido salir adelante y se los ha inculcado a sus hijos para que puedan ser ciudadanos de bien.

“La verdad me siento muy orgulloso de esta institución porque te ayuda a forjar tu carácter y una gran disciplina y respeto hacia los compañeros y a la población, respeto, que nos inculcan por eso estoy orgulloso”, resaltó.

Aseguró que, seguirá trabajando como enfermero para ayudar a mejorar la salud de sus compañeros y derechohabientes que enferman de coronavirus y otros males que tampoco se han detenido en el último año.

Pidió a todos cuidarse utilizando el cubrebocas, respetando la sana distancia y lavándose las manos de forma constante o utilizando el gel antibacterial, además de evitar los lugares con gran aglomeración de personas y no estar en áreas cerradas que es donde se eleva la posibilidad de contagios.