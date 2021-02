Sentí miedo de llamar a un plomero: paciente 95

Adriana, la paciente 95 de la vacuna experimental china CanSino contra el Covid-19 en Acapulco, estuvo a punto de una crisis nerviosa ante una posible inundación en su domicilio por un problema en la tubería de agua potable que aún no ha resuelto por temor, tanto al cobro de los plomeros como a un posible contagio por parte de ellos a mi persona.

Estoy en la semana once de evaluación, luego de participar con una dosis de inmunización de la vacuna contra el coronavirus, hasta el momento no he tenido algún síntoma que me alarme de tener Coronavirus. Estado Cepa británica de Covid-19 está en Guerrero desde diciembre

Pasar por la décima semana de la evaluación, no fue nada fácil, ya que el quedarme sin vehículo me puso en riesgo de contraer la pandemia, que ha enlutado a miles de hogares no solo en Acapulco, sino en el resto de Guerrero que lo mantiene en semáforo epidemiológico de color rojo.

Con el paso de los días, Adriana se previene y toma vitaminas, combinados con complejo B, C y Zinc, para evitar contraer Covid-19, ante los altos contagios que se están presentando en el puerto, donde el que no trabaja no come.

He optado por seguir los consejos de un amigo médico, por ello empecé a tomar vitaminas porque mi problema de alergia al cambio de temperatura o la mala calidad del aire, me ha ocasionado por las noches y por la mañana escurrimiento y congestionamiento nasal.

Para evitar contagiarme de gripa, mejor me prevengo y además a la serie de vitaminas que me estoy tomando, le agregue a la lista Ivermectina, medicamento que me costó mucho trabajo conseguir porque ahora te piden receta médica.

Mi esposo, también se cuida de no enfermarse de Covid-19, en su trabajo hay riesgo y varios de sus compañeros se han enfermado por ser un lugar cerrado.

La mañana del lunes me comentó que en su trabajo acudiría un laboratorio privado y les se haría la prueba rápida del Covid-19.

Se fue muy temprano y tanto él y yo, estuvimos un poco preocupados por los resultados, pero después de recibir una llamada alrededor de las 16:00 horas, antes de empezar a comer, le dijeron que salió negativo.

Si mi esposo hubiera salido positivo, entonces me hubiera hecho también la prueba rápida. Y, si mis resultados hubieran sido positivos, entonces sabría que me pusieron placebo y no la vacuna CanSino contra el Covid-19.

Siento que en un rincón de mi casa tengo una pequeña farmacia con tanto medicamento, pero todo es para prevenir, la verdad tengo miedo a enfermarme de Covid-19.

La noche del martes fue complicada para dormir, una comezón intensa de la nariz me ocasionó congestionamiento nasal, un ataque de estornudos y me costaba trabajo respirar.

Estamos a mitad de semana y ya quiero que termine, a veces todo pasa en un día. Durante la madrugada prepararé una cucharada de Vick Vaporub y agua caliente para inhalar el vapor y tranquilizarme un poco.

Mi casa ayer martes era un caos, tuve una fuga de agua en el área de la cocina y la humedad aumenta mis alergias. En estos momentos es cuando más extrañé a mi papá, todo me lo solucionaba.

Llevo dos días y aún no se puede reparar al 100 por ciento el problema y el riesgo es meter a personas y no saber que tienen Covid-19, hay que recordar que puedes tener el virus y no te das cuenta.

Así que le pedí al plomero, que ingresen a la casa con cubre bocas y le obsequio gel antibacterial.

Escucho que muchos se quejan que no tienen trabajo, en plena pandemia, y ayer martes, de tres plomeros que busqué para que me ayudaran a reparar mi fuga con carácter de urgente, sólo encontré pretextos.

Me argumentaron que estoy lejos donde vivo y que sería hasta este miércoles cuando pudieran acudir, y la otra es el costo, pues querían cobrarme hasta mil pesos por cambiar la tubería de PVC de un filtro de agua.

Explote en llanto, la verdad es cuando más sentí lo mucho que me hace falta mi papá, donde él no ponía pretexto a nadie que le pedía que le hiciera un trabajo de plomería y no cobraba caro por hacerlo, a veces sólo pedía que le dieras para “una cerveza o caguama”.

Mi padre siempre lo recuerdo como un hombre trabajador y que sí sabía hacer bien las cosas.