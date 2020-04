Más de 90 comunidades han cerrado carreteras para evitar contagios de Covid-19

La Secretaría de Gobierno en Guerrero, informó que, suman 99 comunidades de 40 municipios en la entidad las que han cerrado sus accesos a toda persona ajena a esas zonas, esto como medida preventiva para evitar el contagio de casos de Covid – 19 de forma comunitaria.

En su mayoría pobladores han colocado retenes y bloqueado carreteras para evitar el paso de los ciudadanos, las últimas comunidades en hacerlo fueron Huitzuco de los Figueroa, Ixcapuzalco y Apaxtla, donde además se suspendió el transporte público, y todos permanecen en sus casas, a estas se suma Atenango del Río, donde tras la muerte de una mujer de 79 años por coronavirus cerraron todos sus accesos a partir de este miércoles. Estado Auemta a 96 casos de Covid-19 en Guerrero

Desde el pasado 31 de marzo, en el municipio de Tecpan, en la región de Costa Grande, pobladores bloquearon la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo y prohibieron la entrada a turistas e incluso familiares de personas que habitan esa zona del estado, por temor a que el virus de propague y existan más muertes.

Este problema se ha extendido a las regiones de Costa Chica, Centro, Norte, Costa Grande, Tierra Caliente y La Montaña, solo en Acapulco no se han reportado zonas donde esté prohibido el paso, sin embargo, ya se organizan en los bienes comunales de Cacahuatepec para tomar estas medidas y evitar más contagios.

En San Miguel Totolapan región de la Tierra Caliente, autoridades locales decidieron cerrar los accesos a la cabecera municipal para evitar la llegada de personas ajenas a la población, en la Sierra, las comunidades de Tlacotepec y Teloloapan, también cerraron sus accesos y mantienen vigilancia en la entrada las 24 horas.

Advirtieron que, mientras los casos de coronavirus sigan creciendo solo se les permitirá el acceso a quienes vivan en la zona y salgan por víveres, por lo que llamaron a familiares no visitarlos y a turistas no llegar a las áreas de playa porque no se les permitirá el acceso e incluso han amagado con utilizar la fuerza para retirarlos del lugar.

Cabe mencionar que, estas acciones también se han replicado a estados vecinos como Oaxaca, Chiapas y Morelos, donde ciudadanos han cerrado las entradas a sus comunidades para evitar que personas infectadas por Covid – 19 ingresen y el virus pueda expandirse entre la población.