Bloquean la carretera Acapulco-México por segundo día consecutivo

Habitantes de la zona conurbada de Acapulco, bloquearon la carretera federal Acapulco-México, a la altura del retorno de la colonia Vacacional, para exigir que el gobierno municipal los vuelta a dotar de despensas para mitigar la preocupante situación económica que impera en el puerto por el Covid-19.

Desde las 9:00 horas de este miércoles, más de 40 personas provenientes del poblado de Paso Limonero, la colonia Nopalitos, Sinai, La Venta y La Mica, iniciaron a concentrarse en la carretera para exigir ser apoyados por la autoridad municipal y a las 10:00 de la mañana, decidieron interrumpir la circulación de vehículos del transporte público y privado. Estado Pide HAF a alcaldes de Guerrero sumarse a lucha contra Covid-19

El señor Marcó Antonio, reconoció que el Ayuntamiento ya les entregó una despensa en días anteriores, sin embargo, dijo que un kilo de arroz, frijol y otros productos no son suficientes para mantener a una familia completa por más de una semana, por lo que es necesario que el apoyo sea mayor o constante para sobrevivir lo que dure la pandemia del coronavirus.

"Una despensa no nos alcanza para todo este tiempo, al menos uno que no tiene un trabajo fijo tiene que buscar, un kilo de arroz y frijol no nos alcanza para subsistir. Yo soy diabético, apenas ayer fui por mi insulina, trabajo de eventual y ahorita no hay nada, lo que me acompaña son como 40 pesos", dijo.

Los inconformes criticaron que en otras colonias si están dando doble apoyo alimentario y recalcaron que son más de 300 familias las que se encuentran necesitadas en los mencionados asentamientos de la zona conurbada del puerto.

Minutos más tarde personal del Ayuntamiento les confirmó que volverían a dotarlos del apoyo, por lo que retiraron el bloqueo dejando el paso libre para los pocos automóviles que todavía se encuentran circulando en las calles de la ciudad.