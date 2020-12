Más de 10 negocios multados en Coyuca de Benítez por no respetar medidas

El alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz, reveló que, más diez negocios turísticos han sido multados en este municipio por negarse a aplicar las medidas sanitarias contra el Covid-19 y no respetar el aforo del 50 por ciento ordenado por el gobierno estatal.

Entrevistado luego de acompañar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la inauguración del bulevar Fuerza Aérea - Barra de Coyuca, el primer edil, dijo que han sido hoteles y restaurantes los más sancionados, sobre todo los fines de semana cuando hay mayor afluencia de turistas. Local Muere el articulista Esteban Valdeolivar

"Hemos detectado que no respetan el aforo, que no cuentan con sus filtros sanitarios, no se respeta la sana distancia y el tema del gel antibacterial, que los cocineros tengan su cubrebocas y esté todo en orden, seguimos con los operativos", expresó.

Por otro lado, en materia de seguridad, dijo que Coyuca de Benítez ha disminuido la incidencia delictiva en los últimos meses, gracias al trabajo coordinado que han llevado a cabo con el gobierno estatal, la Guardia Nacional, el Ejercito y la Marina Armada de México.

Pidió a todos los turistas y residentes que acuden a las playas, laguna, hoteles y restaurantes a qué se protejan con el uso de cubrebocas, respeten la sana distancia y se laven las manos de forma constante o use el gel antibacterial para evitar más contagios.