Mario Moreno fuera del Consejo Político del PRI tras imposición

El ex candidato a gobernador por el PRI, Mario Moreno Arcos anunció su renuncia al Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor, luego de que este extendiera el periodo en la dirigencia del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

Junto con Moreno Arcos, se pronunció de la misma el ex gobernador Héctor Astudillo Flores.

“El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones”, señaló el ex abanderado a la gubernatura de Guerrero.

La inconformidad de los priistas se da luego de que el CPN modificara sus documentos normativos para ampliar el periodo de la actual dirigencia nacional del tricolor, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano Austria.

Con estas nuevas disposiciones, la nueva elección de la dirigencia nacional se aplazaría hasta después de las elecciones del 2024, y no el 18 de agosto de 2023, como se estableció al rendir protesta.