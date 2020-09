Maestros fuera de FONE protestan en demanda de pago de salarios

Para reclamar el pago de su salario correspondiente a la segunda quincena de agosto, un grupo de trabajadores de la educación, de los conocidos como “no Fone”, se manifestó frente a la puerta del palacio de gobierno, y advirtieron que se mantendrán movilizado hasta que se garantice el pago puntual de sus salarios.

Por su parte el dirigente de la sección 14 del SNTE aseguró que dialogó con el gobernador para garantizar el pago a todos los trabajadores que hasta este lunes no habían recibido el pago de sus quincenas. Estado No se pagó a maestros fuera de FONE porque federación no envió recursos para cubrirlo: HAF

Los trabajadores debieron recibir el salario desde la semana pasada, sin embargo el gobierno del Estado no realizó la dispersión de los recursos, para los más de 4 mil 600 trabajadores que no tienen reconocimiento en la nómina federal, por ello tanto la dirigencia dela sección 14 del SNTE como la Ceteg, exigieron que se entregarán los salarios.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook el líder de la Sección 14 del SNTE Javier San Martín señala, “Exigimos a la autoridad educativa el pago inmediato, continuo y permanente a nuestros compañeros del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, No Fone, como una causa justa: el salario es sagrado para las familias de nuestros compañeros”.

Sin embargo en entrevistas concedidas este martes el líder aseguró que ya se había reunido con el gobernador para tratar el tema y que este mismo día se pagarían los salarios además ofreció sumar esfuerzos para que vayan a la federación a demandar que se regularice la situación de estos casi cinco mil trabajadores de los que sus plazas no tiene techo presupuestal.

“Nuestro compromiso ha sido, es y será el velar por la certeza salarial, prestacional, laboral. seguridad social y por la defensa de la Escuela Pública”, establece y ofrece coadyuvar ante la instancia correspondiente para lograr la conciliación e incorporación al FONE de quienes no han sido formalizados en la nómina federal.

Por su parte dirigentes de la Ceteg advirtieron que la movilización se mantendrá activa hasta que se regularice la situación de todos los trabajadores porque no es justo ni aceptable que cada quincena estén en la incertidumbre de si habrán de recibir el salario o nuevamente el gobernador no lo entregará.