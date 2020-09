Advierten maestros sin Fone de movilizaciones por falta de pagos

Más de 4 mil 600 trabajadores de la Educación de los que sus plazas no están reconocidas en la nómina federal se quedaron se encuentran sin recibir el salario correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto, que debieron recibir la semana pasada, por ello las representaciones del SNTE y CETEG emitieron comunicados exigiendo al gobierno el inmediato pago o advirtieron de movilizaciones en defensa de los derechos de sus compañeros.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook el líder de la Sección 14 del SNTE Javier San Martín señala, “Exigimos a la autoridad educativa el pago inmediato, continuo y permanente a nuestros compañeros del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, No Fone, como una causa justa: el salario es sagrado para las familias de nuestros compañeros”.

Y aunque propiamente no son una instancia de gobierno sino representación gremial, se establece autocataloga como “institución del Estado mexicano”, y asegura que el SNTE le apuesta al diálogo y la concertación para llegar a un bien colectivo a favor de la Escuela Pública y del respeto a los derechos de los Trabajadores de la Educación.

“Nuestro compromiso ha sido, es y será el velar por la certeza salarial, prestacional, laboral. seguridad social y por la defensa de la Escuela Pública”, establece y ofrece coadyuvar ante la instancia correspondiente para lograr la conciliación e incorporación al FONE de quienes no han sido formalizados en la nómina federal.

CETEG ADVIERTE ACCIONES

Por su parte la dirigencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, convocó a todos los trabajadores que no recibieron su salario a congregarse en las oficinas de la expresión sindical para tener una reunión organizativa y en caso de ser necesario salir a la movilización inmediata para demandar el pago salarial.

Establecen que por ningún motivo son válidos los argumentos de que no hay recursos para hacer el pago, el gobierno estatal y federal tiene la obligación de resolver esa parte porque son la parte patronal y no hay justificación que valga para no entregar los salarios.