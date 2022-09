Llevan un año con la zozobra tras el sismo del 7S

A un año de que un sismo de magnitud 7.1 tumbara la barda de su casa en el barrio de San Antonio de Chilpancingo, la familia de doña Priscila Pérez Barrera, ha vivido desde entonces en la incertidumbre con temor de que vuelva a temblar y la afectación pudiera colapsar toda la vivienda.

La casa se sitúa justo frente a la Iglesia del barrio de San Antonio , lo que indica que fue de las primeras en establecerse en Chilpancingo ya que este es uno de los cuatro barrios originales que formaron la capital del estado.

Doña Priscila, vive en una de las últimas viviendas de adobe que sobreviven en el tradicional barrio capitalino , su casa tiene más de 100 años que se construyó, y el mantenimiento ha sido poco pues el salario de peón de albañil que tiene su esposo no alcanza para mucho.

Las vigas del techo están picadas y los horcones a punto de vencerse, por eso todos los días, la mujer, dijo, que en sus oraciones incluye una petición a Dios para que le dé fuerza a los maderos y se mantengan en su sitio, pues su situacion economica es dificil y los materiales cada dia mas caros para poder reparar la vivienda.

La mujer relató que hace un año el sismo de magnitud 7.1 derribó parte de su barda, entonces la Secretaría del Bienestar federal, les apoyó con 10 mil pesos, con eso reconstruyeron el pedazo de barda, pero ya no de adobe sino con tabicón y castillos de concreto, así, aunque se perdió el uso del material tradicional que se volvió a comprobar el espacio.

Doña Priscila, llamó a los gobiernos de todos los niveles o personas altruistas que tendrán la posibilidad de ayudarla con material para reconstruir que se lo hagan llegar porque tienen ganas de mejorar la vivienda, pero hasta el momento no tiene la posibilidad económica.

Agregó que por el momento no ha buscado ser incluido en un programa de apoyo a la vivienda porque ella sabe que los apoyos son créditos que se tiene que ir pagando y si no lo hacen la vivienda se hipoteca y la pueden perder, "entonces no vale la pena que por tratar de mejorar algo perdamos más".

"El único apoyo que tuvimos fue el de 10 mil pesos y ahí están en la pared, se usó hasta el último peso, no se pudo avanzar más porque el material está muy pero muy caro".

El siete de septiembre del 2021 poco antes de las nueve de la noche se produjo un sismo de magnitud 7.1, su epicentro se localizó 11 kilómetros al Suroeste de Acapulco, Guerrero, y se sintió hasta la ciudad de México.

En Chilpancingo hubo afectaciones en el fraccionamiento Infonavit y se agudizó el problema de la falla geológica en colonias del norponiente, además de que hubo daños en oros espacios como el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia, Casa Guerrero, entre otros.