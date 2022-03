Llegó el material electoral para el proceso de revocación de mandato

Material electoral que se utilizará en el proceso de revocación de mandato del presidente de la república previsto para el próximo 10 de abril, llegó este viernes a la junta local ejecutiva número 07 del INE con sede en Chilpancingo, el material contiene actas, lápices, etiquetas, constancias y otros materiales que no incluyen las boletas electorales.

De acuerdo con el vocal ejecutivo de esta junta distrital, Sergio Soberanis Núñez, el arribo de este material se hace en tiempo y forma cumpliendo con el cronograma que se estableció para este proceso de revocación de mandato, “el INE de manera responsable y profesional está trabajado para que el proceso de revocación de mandato se realice conforme a los tiempos que se programaron y se garantiza que habrá papeletas suficientes para que todos los ciudadanos puedan emitir el sufragio”.

Indicó que el distrito siete tendrá un total de 171 casillas electorales y en breve pondrá a disposición e la ciudadanía un sistema tecnológico para que desde un dispositivo celular se pueda ingresar los datos de casilla electoral y sepan en qué casillas les corresponde y donde se encuentra localizada para emitir el sufragio.

El material que llegó este día es material adicional que no es vital en la elección por ello llegó en un camión de mudanzas sin ningún tipo de resguardo, a diferencia de las boletas y actas de escrutinio que vendrán en camiones escoltados por la Guardia Nacional y llegarán a Chilpancingo el próximo 23 de marzo a las 11 de la mañana.

“Este es un material insumo para que s incluya en la paquetería electoral que se entrega en 171 las casillas, porque les recuerdo que no se van a colocar el total de las casillas, porque no tuvimos dinero debido a que la cámara de diputados y Hacienda no proporcionó el presupuesto que solicitó el INE”.

Señaló que el proceso de revocación de mandato se debe realizar en la misma base constitucional de la elección presidencial, pero por la falta de recursos se disminuyó el número de casillas, a pesar de ello se tiene la garantía de que habrá suficientes boletas para que todos los ciudadanos participen en la elección.