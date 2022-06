Llama Evelyn Salgado a solucionar conflictos a través del diálogo

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda llamó a las fuerzas políticas y sociales a solucionar los problemas a través del diálogo y en mesas de trabajo y dejar como última opción el bloqueo.

En entrevista, luego de poner en marcha la construcción de puente vehicular en el municipio de Tierra Colorada donde se aplicaran 17 millones de pesos y beneficiar a más de 18 mil pobladores de seis comunidades rurales, la jefa del ejecutivo estatal hizo también un llamado a la pacificación y reconciliación en el estado para avanzar en el desarrollo de estado.

Ejemplifico que los temas educativos como la destitución de una maestra, se pueden atender atender de manera inmediata en una mesa de diálogo sin necesidad de ir a las calles a bloquear y afectar a terceros.

Dijo que por parte de su gobierno no ha faltado el diálogo e invitó a esos grupos que a veces son tres o cuatro que están bloqueando carreteras afectando a otras personas que tiene necesidad de llegar a los hospitales o pierden sus días de trabajo, a que primero vean sus problemas en mesas de trabajo y conciliar y dejar como última opción el bloqueo.

“Siempre he dicho que un bloqueo es cuando no hay gobierno, cuando no quieren atender, cuando hay oídos sordos y no quieren atender sus demandas; hoy hay un gobierno que de manera inmediata los estamos atendiendo pero no hay necesidad de bloqueo porque hay atención”, precisó.

Tocará puertas a la Federación para reforzar la seguridad

Por otra parte, Salgado Pineda comentó que todos los días en la mesa de construcción de paz se hace acciones y estrategias que se cambian día con día para reforzar la seguridad en Chilpancingo y aclaró que si es necesario pedir más elementos lo hará tocando puertas a la federación para que llegue más cuerpos de seguridad para la capital de estado y Acapulco.

Dijo que le apuesta mucho a las labores de inteligencia que realizan las instituciones militares. "Yo le apuesto a eso, y ya estamos en esta ruta correcta para tenerte la seguridad, el bienestar y el desarrollo del estado, estamos trabajando todos los días".

Insistió que en estos momentos el tema prioritario en su administración es la seguridad y todos los días se trabaja en ello.

En cuanto al rumor que circulo en redes sociales de que la Fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos había presentado su renuncia, la jefa del ejecutivo estatal aseguró que es falso y este viernes ella participó en la mesa de construcción de paz donde le reitero todo su respaldo.

Aclaró que la Fiscal de Guerrero continúa en el ejercicio de sus funciones y seguirá trabajando en coordinación con todo su equipo.

La gobernadora de estado, Evelyn Salgado reiteró que su llamado a la conciliación y a la unidad es para todos aquellas expresiones políticas y organizaciones sociales que están dentro de la ley y aclaró que el diálogo siempre será con el pueblo únicamente.