Limpiar parabrisas para ellos no es un juego

“Ándele güerito, se lo limpio bien, un pesito pal chesco, porque no he sacado nada”, expresó el niño de aproximadamente 10 años, quién con un bote en la mano, se acercó al vehículo y lanzó un chorro de jabón al parabrisas, luego se trepó en el cofre para alcanzar a limpiar el vidrio, Angelito, es uno de los 45 niños que se ganan la vida en cruceros de la capital, pese a que el trabajo infantil está completamente prohibido en las leyes de México.

De acuerdo con el procurador de Defensa del Menor en el municipio de Chilpancingo, Carlos Martín Ramírez, en la capital se tiene ubicados a cerca de 50 menores que hacen trabajos en cruceros de la ciudad, y estableció que a todos se les ha ofrecido tener apoyos para que se respeten los derechos de los menores, y les legaría mediante programas sociales, pero no los aceptan porque lo que les interesa es el dinero que ganan los menores.

Estableció que como institución han acudido a cada niño, y platican son sus papas, y se les ofrecen terapias, apoyos con despensas, cursos de capacitación, pero lo que ellos quieren es el dinero inmediato que les generan los hijos.

“Tenemos el problema que cuando nos acercamos a ellos, luego piensa que se los queremos quitar, que nos vamos a llevar a los niños y en realidad nuestra labor es tratar de integrarlos a sus familias pero que se les garantice sus derechos y tengan las mismas oportunidades para salir adelante que el resto de los niños del estado”.

Agregó que se busca que los niños tengan educación, que vayan a la escuela, y que tengan una vida libre de violencia.

“Yo no voy a la escuela, me vengo al semáforo y me saco 200 varos, a veces hasta 300”, señaló el menos que se encuentra trabajando en la avenida Juárez frente a la preparatoria número uno.

Respecto a este grupo de niños, el funcionario municipal expresó que se ha revisado y con ellos se encuentran sus padres que son los que supuestamente los cuidan mientras realizan su actividad, a ellos se les ha ofrecido apoyo, para que los retiren, pero no lo aceptan.

Señaló que es importante que los niños aprendan un oficio, que entiendan el valor del trabajo, pero también es importante que estudien, eso es lo que se les señala a sus padres.

En la capital se tiene ubicados a cerca de 50 menores que hacen trabajos en cruceros vehiculares. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El procurador de la defensa del menor indicó que como institución también han actuado en al menos 7 casos para resguardar a los niños y llevarlos a la casa hogar, cuando se detecta que los niños se encuentran en una situación de riesgo, o que son víctimas de violencia, “en esos casos los menores van a la casa hogar y se inicia un proceso legal, “ahorita tenemos el caso de un par de niños que su mamá cometió un delito y está presa, sus hijos fueron entregados a la casa hogar y 14 meses después ya serán entregados a familiares que están aptos para atenderlos.

Migrantes de La Montaña

Un tema recurrente de explotación de menores lo han detectado en grupos de personas que provenientes de la zona de la montaña se instalan a vender fruta en el crucero del museo la Avispa, en este caso se han buscado a los padres se habla con ellos para que no se use a los niños en una labor que es de riesgo, y entonces los padres prefieren irse de la ciudad a vender a otro lado antes que proteger a sus hijos.

Otro grupo de personas que tiene a niños trabajando es un grupo de limosneros que todos los días se localizan en el centro de la ciudad, de estos incluso se ha ubicado que viven en la parte alta de la barranca de las calaveras, que ahí rentan, son personas que también vienen de comunidades de la montaña y se niegan a garantizar los derechos de sus hijos.